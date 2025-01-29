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Пациент очнулся в больнице и избил медработников

Пациент очнулся в больнице и избил медработников

Автор:
29 января 2025 08:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   больница   врачи   конфликт   медработник   пациент   
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Этот мужчина, найденный без сознания на улице Бангкока (Таиланд) и доставленный в больницу, не испытал к медработникам ни малейшей благодарности.

Когда пациент очнулся, он неожиданно разъярился и набросился на окружающих с кулаками.


Досталось и врачам, и одной из медсестёр, но в конечном итоге дебошира всё-таки удалось скрутить. Незнакомцу сделали укол успокоительного, а после его передали в руки приехавших полицейских.


Мужчина обвиняется в организации беспорядков в государственном учреждении и нанесении физических увечий другим людям. Впрочем, о причине такой вспышки насилия пока можно лишь гадать. Задержанный отказывается сотрудничать с полицией. Не удалось выяснить ни его имя, ни его национальность. Ясно лишь то, что он иностранец.


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Метки: Видео   больница   врачи   конфликт   медработник   пациент   
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