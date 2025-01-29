Пациент очнулся в больнице и избил медработников

Этот мужчина, найденный без сознания на улице Бангкока (Таиланд) и доставленный в больницу, не испытал к медработникам ни малейшей благодарности.
Когда пациент очнулся, он неожиданно разъярился и набросился на окружающих с кулаками.
Досталось и врачам, и одной из медсестёр, но в конечном итоге дебошира всё-таки удалось скрутить. Незнакомцу сделали укол успокоительного, а после его передали в руки приехавших полицейских.
Мужчина обвиняется в организации беспорядков в государственном учреждении и нанесении физических увечий другим людям. Впрочем, о причине такой вспышки насилия пока можно лишь гадать. Задержанный отказывается сотрудничать с полицией. Не удалось выяснить ни его имя, ни его национальность. Ясно лишь то, что он иностранец.
Источник:
- В Ташкенте парень кинул стул во врача за отказ в госпитализации
- Стеклянная дверь рухнула на медработника
- В Иркутской области прокатчица лошадей забрызгала конкурентку из баллончика
- Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа
- Неисправный больничный лифт чуть не покалечил мужчину