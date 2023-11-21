В Ташкенте парень кинул стул во врача за отказ в госпитализации

К женщине на прием пришел парень в возбужденном состоянии и попросил срочно его осмотреть. Вместе с ним в больницу заявилась мама, его брат, а следом присоединился еще один родственник.

Во время осмотра врач заметила у пациента выраженные признаки катарального ринофарингита вируса Эпштейна Барра, который вызвал мононуклеоз подчелюстных и шейных лимфоузлов и гипертермический синдром.

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Женщина объяснила, что лечение такого пациента требует профильного подхода, то есть в инфекционной клинике или НИИ Вирусологии. Мать парня после услышанного начала перечить и грубить врачу, требуя немедленной госпитализации ее сына.

Врач объяснила, что по всем протоколам и уставам, таких пациентов нельзя госпитализировать в хирургическое отделение.