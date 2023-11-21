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В Ташкенте парень кинул стул во врача за отказ в госпитализации

В Ташкенте парень кинул стул во врача за отказ в госпитализации

Автор:
21 ноября 2023 10:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   конфликт   медработник   негатив   стул   ташкент   
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Медработник по фактам обосновала отказ, однако семья больного не стала прислушиваться ко словам специалиста и устроила скандал.

К женщине на прием пришел парень в возбужденном состоянии и попросил срочно его осмотреть. Вместе с ним в больницу заявилась мама, его брат, а следом присоединился еще один родственник.


Во время осмотра врач заметила у пациента выраженные признаки катарального ринофарингита вируса Эпштейна Барра, который вызвал мононуклеоз подчелюстных и шейных лимфоузлов и гипертермический синдром.

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Женщина объяснила, что лечение такого пациента требует профильного подхода, то есть в инфекционной клинике или НИИ Вирусологии. Мать парня после услышанного начала перечить и грубить врачу, требуя немедленной госпитализации ее сына.


Врач объяснила, что по всем протоколам и уставам, таких пациентов нельзя госпитализировать в хирургическое отделение.

СЭС строго запретил нам госпитализировать всех, пусть и условно больных, с признаками вирусных заболеваний. Имеется список болезней, у которых схожая симптоматика, но очень высокая заразность. При этом риск слишком высок, так как само состояние чрезвычайно опасно и у нас хирургов нет протокола лечения, только у вирусологов, инфекционистов и гематологов, поэтому класть таких больных в хирургическое отделение категорически запрещено, — рассказала врач.

Услышав отказ в госпитализации, парень и его родственники начали оскорблять женщину. Врач указала, что ведется съемка, а за оскорбление медицинских работников могут привлечь к ответственности, однако семья пациента продолжала настаивать на своем.

Весь состав, тыча мне справкой, которую под роспись больному я выдала, так и недопросившись от них похода к ответственному в отделении челюстно-лицевому хирургу, поднялся жаловаться на меня главному врачу и замглавного врача по лечебной части.


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Метки: Видео   конфликт   медработник   негатив   стул   ташкент   
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8  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 42 минуты назад
Зато понятно поведение этих бандерлогов, они и на родине у себя не отличаются умом и сообразительностью.
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711
Шурман 8 минут назад
Лежал как то в больнице ( реанимации ) , когда очухался попросил меня на улицу вывести , честно еле уговорил сказал что дышать сложно в этом помещении . Когда везли через приемное отделение в скорой я такого насмотрелся , там и слезы и с кулаками на врачей бросаются и полиция дежурит стоит . Ну блин если нет причин для срочной госпитализации то они ни чего не могут с этим поделать , зачем себя вести агрессивно . Я когда попал в реанимацию то там все происходило быстро как по пунктам , спросили что болит , я уже сознание терял , говорю рвет кровью они мы сейчас анализы сделаем и отправим вас на мрт , мрт я уже не помнил а вот одно помнил когда мне надавили на живот то я опять начал кровью блевать . Оказалась перфорация пищевода и тд . Откачали за неделю .
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19k
Shtoppi 16 минут назад
ну вот и о чем еще говорить, что эти вот, приезжая в Россию, ведут себя как дикие животные, когда они даже у себя на родине ведут себя как дикари?
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12k
Сергей 17 минут назад
Ну, он хотел в казённое учреждение попасть? Попал...
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77k
Viktor Полчаса назад
Врачам как ментам, надо оружие выдавать, хотя бы травматическое!
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12
Bubat Полчаса назад
Красава, ну вот в Ташкенте,среди животных так и веди себя,парень!
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1k
Илья 42 минуты назад
Теперь эти животные в Россию поедут .
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