В Ташкенте парень кинул стул во врача за отказ в госпитализации

Медработник по фактам обосновала отказ, однако семья больного не стала прислушиваться ко словам специалиста и устроила скандал.
К женщине на прием пришел парень в возбужденном состоянии и попросил срочно его осмотреть. Вместе с ним в больницу заявилась мама, его брат, а следом присоединился еще один родственник.
Во время осмотра врач заметила у пациента выраженные признаки катарального ринофарингита вируса Эпштейна Барра, который вызвал мононуклеоз подчелюстных и шейных лимфоузлов и гипертермический синдром.
Женщина объяснила, что лечение такого пациента требует профильного подхода, то есть в инфекционной клинике или НИИ Вирусологии. Мать парня после услышанного начала перечить и грубить врачу, требуя немедленной госпитализации ее сына.
Врач объяснила, что по всем протоколам и уставам, таких пациентов нельзя госпитализировать в хирургическое отделение.
СЭС строго запретил нам госпитализировать всех, пусть и условно больных, с признаками вирусных заболеваний. Имеется список болезней, у которых схожая симптоматика, но очень высокая заразность. При этом риск слишком высок, так как само состояние чрезвычайно опасно и у нас хирургов нет протокола лечения, только у вирусологов, инфекционистов и гематологов, поэтому класть таких больных в хирургическое отделение категорически запрещено, — рассказала врач.
Услышав отказ в госпитализации, парень и его родственники начали оскорблять женщину. Врач указала, что ведется съемка, а за оскорбление медицинских работников могут привлечь к ответственности, однако семья пациента продолжала настаивать на своем.
Весь состав, тыча мне справкой, которую под роспись больному я выдала, так и недопросившись от них похода к ответственному в отделении челюстно-лицевому хирургу, поднялся жаловаться на меня главному врачу и замглавного врача по лечебной части.
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