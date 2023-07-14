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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 422 поста • 25 подписчиков подписаться
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Стеклянная дверь рухнула на медработника

Стеклянная дверь рухнула на медработника

Автор:
14 июля 2023 09:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   люди   медработник   падение   стекло   стекляная дверь   
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Одна дверь разлетелась вдребезги от прикосновения, а другая упала на женщину.

Не бабушка, а терминатор кокой-то.

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Метки: Видео   Китай   люди   медработник   падение   стекло   стекляная дверь   
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5  комментариев
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8k
Компьютер DELL с монитором 38 минут назад
Блин, сильно по голове то прилетело ...
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6k
vasilykopkov 12 минут назад
Странное совпадение - одна створка при небольшом усилии просто взорвалась, а вторая выпала из петли?/
Похоже, что при очередном землетрясении слегка перекосило дверную коробку, а они не заметили...
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22k
babuby 13 минут назад
Зато модные и современные двери! Безопасность? Да ну её нах!
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35k
Опаньки Час назад
они там на ультразвуке что-ли разговаривают ?
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