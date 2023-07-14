Стеклянная дверь рухнула на медработника

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Одна дверь разлетелась вдребезги от прикосновения, а другая упала на женщину.
Не бабушка, а терминатор кокой-то.
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Похоже, что при очередном землетрясении слегка перекосило дверную коробку, а они не заметили...