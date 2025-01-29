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В Новосибирске женщина напала на своего мужчину у подъезда

В Новосибирске женщина напала на своего мужчину у подъезда

Автор:
29 января 2025 08:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Люди   Новосибирск   жена   измена   муж   нападение   подъезд   
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Женщина подкараулила у подъезда своего мужчину и атаковала его. Момент нападения попал на видео.

В Новосибирске благоверная подкараулила у подъезда мужчину, который «опять с тёлками отдыхал». Следом за мужчиной из подъезда вышла женщина, которой тоже нехило досталось от нападавшей — ей разбили нос, впечатав головой в дверь домофона.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Люди   Новосибирск   жена   измена   муж   нападение   подъезд   
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ЦСКА Час назад
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Glory to Urine! Полчаса назад
Мужик - неудачник: имея одну бесформенную свинью, изменяет с другой бесформенной свиньёй. Ему стройные не дают?
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Димка Смола/67 Час назад
Как по мне, все за дело
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Krasin
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