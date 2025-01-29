В Новосибирске женщина напала на своего мужчину у подъезда

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Женщина подкараулила у подъезда своего мужчину и атаковала его. Момент нападения попал на видео.
В Новосибирске благоверная подкараулила у подъезда мужчину, который «опять с тёлками отдыхал». Следом за мужчиной из подъезда вышла женщина, которой тоже нехило досталось от нападавшей — ей разбили нос, впечатав головой в дверь домофона.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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