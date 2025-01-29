Сейф для людей с телефонной зависимостью

Необычный сейф для людей, которые слишком часто залипают в своём смартфоне.
Сейф не только надежно охраняет гаджет от жаждущего развлечений владельца, но и проявляет завидную заботу — поддерживает заряд батареи и даёт возможность ответить на действительно важные звонки. Остальные функции телефона оказываются под замком на строго отмеренный срок.
Никаких поблажек и досрочных освобождений. Единожды установленный таймер неумолим, как будильник в понедельник утром. А пока телефон находится в заключении, его владелец может сосредоточиться на важных делах и даже вспомнить, как выглядит мир за пределами экрана. Такой сейф станет незаменимым помощником для страдающих телефонной зависимостью.
Источник:
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