Сейф для людей с телефонной зависимостью

Сейф не только надежно охраняет гаджет от жаждущего развлечений владельца, но и проявляет завидную заботу — поддерживает заряд батареи и даёт возможность ответить на действительно важные звонки. Остальные функции телефона оказываются под замком на строго отмеренный срок.

Никаких поблажек и досрочных освобождений. Единожды установленный таймер неумолим, как будильник в понедельник утром. А пока телефон находится в заключении, его владелец может сосредоточиться на важных делах и даже вспомнить, как выглядит мир за пределами экрана. Такой сейф станет незаменимым помощником для страдающих телефонной зависимостью.