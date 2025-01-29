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Сейф для людей с телефонной зависимостью

Сейф для людей с телефонной зависимостью

Автор:
29 января 2025 07:20
Метки: Видео   в мире   гаджет   зависимость   сейф   смартфон   
880
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Необычный сейф для людей, которые слишком часто залипают в своём смартфоне.

Сейф не только надежно охраняет гаджет от жаждущего развлечений владельца, но и проявляет завидную заботу — поддерживает заряд батареи и даёт возможность ответить на действительно важные звонки. Остальные функции телефона оказываются под замком на строго отмеренный срок.

Никаких поблажек и досрочных освобождений. Единожды установленный таймер неумолим, как будильник в понедельник утром. А пока телефон находится в заключении, его владелец может сосредоточиться на важных делах и даже вспомнить, как выглядит мир за пределами экрана. Такой сейф станет незаменимым помощником для страдающих телефонной зависимостью.

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Метки: Видео   в мире   гаджет   зависимость   сейф   смартфон   
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Волк 48 минут назад
Как то уехал на неделю в глуш, хутор на 50 человек, тишина. Телефон и на уй не нужон этот..
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3738 постов (3634 в горячем)

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