На тебе цыпленка вместо смартфона! Индонезия борется с детской зависимостью

Не по всей стране, а в 30 округах города Бандунг, втором по величине в Индонезии (2,4 миллиона человек). Задумка такая: цыпленок требует постоянной заботы, его надо кормить, поить, убирать, а потом он будет давать яйца. То есть ребенок получит награду и похвальбу от родителей.

И это будет отвлекать ребенка от виртуальной жизни к реальной. Раньше наоборот у детей были тамагочи, электронные зверьки, а теперь нужны настоящие зверьки, чтобы отвлечь от смартфона.