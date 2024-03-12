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На тебе цыпленка вместо смартфона! Индонезия борется с детской зависимостью

На тебе цыпленка вместо смартфона! Индонезия борется с детской зависимостью

Автор:
12 марта 2024 09:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   Телефон   дети   зависимость   смартфон   цыпленок   
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Современные дети не умеют без смартфона даже дышать, как иногда кажется. Самый высокий уровень зависимости от гаджетов в Азии, лидирует Китай, Индонезия и Япония. Каждый борется по-своему, но у мэра города Бандунг получается милее всех.

Пока Китай выпускает декрет за декретом, что детям нельзя сидеть в интернете после 10 вечера, и что нельзя играть более 3 часов в неделю, в Индонезии пошли другим путем. Там…

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Не по всей стране, а в 30 округах города Бандунг, втором по величине в Индонезии (2,4 миллиона человек). Задумка такая: цыпленок требует постоянной заботы, его надо кормить, поить, убирать, а потом он будет давать яйца. То есть ребенок получит награду и похвальбу от родителей.

И это будет отвлекать ребенка от виртуальной жизни к реальной. Раньше наоборот у детей были тамагочи, электронные зверьки, а теперь нужны настоящие зверьки, чтобы отвлечь от смартфона.

Цыпленок – это по сути мини-игра в реальной жизни. Нужно выполнять ежедневные задания, в конце тебя ждет награда. Это попытка показать детям, что дофамин от награды можно получать и от достижений в реальной жизни.

Если ребенок успешно вырастит первого цыпленка, он может оставить его себе или обменять на трех новых цыплят у мэрии. А тот, у кого к концу года будет самая толстая курица, получит еще и велосипед в подарок. То есть награду можно выбирать самому.

По-моему, довольно умно.

Вопрос, сколько цыплят перемрет у нерадивых детишек. Хотя тоже будет им урок, в Японских школах вообще предлагают съесть рыбу или кроликов, которые вы выращивали весь год на «уроке жизни».

Откуда берутся такие инициативы

Нас с вами это еще не коснулось в таком пугающем формате, как Азию. Но в Индонезии каждый месяц в больницу поступает сотня детей, которым становится плохо от интернет-зависимости. То есть они забывают регулярно есть и пить, а нервная система просаживается от постоянной игры в телефоне.

Потому каждая страна в панике тестирует свои государственные меры по защите детей. Родители сами не всегда могут это обеспечить, так как в быстро растущей экономике заняты работой с утра до вечера, чтобы их дети получили еще больше благ и возможностей.

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Метки: Индонезия   Телефон   дети   зависимость   смартфон   цыпленок   
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PtDragon Час назад
Фу! Воняет же!
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Андрей Иванов Час назад
" цыпленок требует постоянной заботы, его надо кормить, поить, убирать, а потом он будет давать яйца. "

У меня есть тяжёлые новости для индонезийских пионеров: цыплёнок, даже если вырастет, яйца давать не будет. Нужен ещё один, причём противоположного пола. На всякий случай - яйца будет давать только один из них.
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