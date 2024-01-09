Нарколог объяснил, что трудоголики ничем не отличаются от наркоманов и рассказал, чем закончится увлечение трудом

Некоторые умудряются миксовать трудоголизм с алкоголем. Или с фастфудом и прочей вредной едой. Тогда вероятность попасть в руки врачей близка к 100%, так считает нарколог Василий Шуров:

Трудоголизм - это социально поощряемая зависимость, начиная с Америки, все должны по 20 часов работать, успешный успех демонстрировать, но всегда надо оценивать свою жизнь по сферам. Есть семья, хобби, саморазвитие, творческая реализация по всем сферам. Потому что, как правило, трудоголизм - это яйца в одной корзине. Человек умеет зарабатывать деньги, но очень часто семейные отношения начинают трещать, здоровье - ресурс не бесконечный, если все время впахивать, нервничать, гипертония, ранние инфаркты, инсульты, многие до онкологии себя докручивают вот этими переживаниями работы. Они ж так заняты, что даже диспансеризацию не проходят.

Как правило, к врачу всё же обращаются - но когда организм уже окнчательно изношен и помочь человеку уже нельзя. Чтобы этого избежать, медик предлагает проанализировать прошедший день

Он был про что? Только про работу? Или там присутствовала семья? Было ли там личностное развитие? Общался ли я с друзьями? Насколько он полноценен, насколько я удовлетворён? Если вы не можете по другим категориям ответить, значит вы - трудоголик.

Любителям труда маниакального типа, врач рисует не слишком весёлые перспективы: выгорание, болезни, возможное пристрастие к алкоголю и плотное знакомство с больницей