Нарколог объяснил, что трудоголики ничем не отличаются от наркоманов и рассказал, чем закончится увлечение трудом

Любители вкалывать слегка напряглись.
О том, что трудоголик не особенно отличается от алкоголика, известно давно. Та же зависимость, только в другой форме - один бухает и не может остановиться, другой так же упоённо вкалывает. И у первого, и у второго, вскоре появляются проблемы с близкими и здоровьем. Если не остановится - всё будет только хуже.
Алкоголиков все осуждают и ругают, а трудоголиков нахваливают. Часто здесь старается жена (если супруг обеспечивает всю семью) и всем рассказывает «какой у неё муж-добытчик». Социальное поощрение подстёгивает мужика работать ещё больше, пока не загремит в больницу или сразу на кладбище.
Это касается не только мужчин, среди женщин тоже полно трудоголиков. Нередко работа заменяет им личную жизнь. Ну это когда отпахала 14 часов, пришла домой, покормила трёх кошек и рухнула спать.
Некоторые умудряются миксовать трудоголизм с алкоголем. Или с фастфудом и прочей вредной едой. Тогда вероятность попасть в руки врачей близка к 100%, так считает нарколог Василий Шуров:
Трудоголизм - это социально поощряемая зависимость, начиная с Америки, все должны по 20 часов работать, успешный успех демонстрировать, но всегда надо оценивать свою жизнь по сферам. Есть семья, хобби, саморазвитие, творческая реализация по всем сферам. Потому что, как правило, трудоголизм - это яйца в одной корзине. Человек умеет зарабатывать деньги, но очень часто семейные отношения начинают трещать, здоровье - ресурс не бесконечный, если все время впахивать, нервничать, гипертония, ранние инфаркты, инсульты, многие до онкологии себя докручивают вот этими переживаниями работы. Они ж так заняты, что даже диспансеризацию не проходят.
Как правило, к врачу всё же обращаются - но когда организм уже окнчательно изношен и помочь человеку уже нельзя. Чтобы этого избежать, медик предлагает проанализировать прошедший день
Он был про что? Только про работу? Или там присутствовала семья? Было ли там личностное развитие? Общался ли я с друзьями? Насколько он полноценен, насколько я удовлетворён? Если вы не можете по другим категориям ответить, значит вы - трудоголик.
Любителям труда маниакального типа, врач рисует не слишком весёлые перспективы: выгорание, болезни, возможное пристрастие к алкоголю и плотное знакомство с больницей
Если вы трудоголик, рано или поздно вы выгорите, надорвётесь. Упадет трудоспособность, работа начнет раздражать, люди начнут раздражать, рука потянется к алкоголю и, в общем, добро пожаловать в кабинет психотерапевта.
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Как этого избежать? Выше врач уже ответил - анализировать и думать. Вдруг свернул куда-то не туда? Как нормально жить, не сильно вкалывая, он не объяснил. Ну это потому что медик, а не инфоцыган.
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А вот если вкалывает и ненавидит работу, то тут да... проблем не избежать...
Да ладно! Я могу бросить в любой момент, когда захочу!
Самая лучшая работа это когда за тебя, что-то делают.