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Нарколог объяснил, что трудоголики ничем не отличаются от наркоманов и рассказал, чем закончится увлечение трудом

Нарколог объяснил, что трудоголики ничем не отличаются от наркоманов и рассказал, чем закончится увлечение трудом

Автор:
09 января 2024 14:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   алкоголик   врач   зависимость   нарколог   наркоман   трудоголик   
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Любители вкалывать слегка напряглись.

О том, что трудоголик не особенно отличается от алкоголика, известно давно. Та же зависимость, только в другой форме - один бухает и не может остановиться, другой так же упоённо вкалывает. И у первого, и у второго, вскоре появляются проблемы с близкими и здоровьем. Если не остановится - всё будет только хуже.

Алкоголиков все осуждают и ругают, а трудоголиков нахваливают. Часто здесь старается жена (если супруг обеспечивает всю семью) и всем рассказывает «какой у неё муж-добытчик». Социальное поощрение подстёгивает мужика работать ещё больше, пока не загремит в больницу или сразу на кладбище.

Это касается не только мужчин, среди женщин тоже полно трудоголиков. Нередко работа заменяет им личную жизнь. Ну это когда отпахала 14 часов, пришла домой, покормила трёх кошек и рухнула спать.

Некоторые умудряются миксовать трудоголизм с алкоголем. Или с фастфудом и прочей вредной едой. Тогда вероятность попасть в руки врачей близка к 100%, так считает нарколог Василий Шуров:

Трудоголизм - это социально поощряемая зависимость, начиная с Америки, все должны по 20 часов работать, успешный успех демонстрировать, но всегда надо оценивать свою жизнь по сферам. Есть семья, хобби, саморазвитие, творческая реализация по всем сферам. Потому что, как правило, трудоголизм - это яйца в одной корзине. Человек умеет зарабатывать деньги, но очень часто семейные отношения начинают трещать, здоровье - ресурс не бесконечный, если все время впахивать, нервничать, гипертония, ранние инфаркты, инсульты, многие до онкологии себя докручивают вот этими переживаниями работы. Они ж так заняты, что даже диспансеризацию не проходят.

Как правило, к врачу всё же обращаются - но когда организм уже окнчательно изношен и помочь человеку уже нельзя. Чтобы этого избежать, медик предлагает проанализировать прошедший день

Он был про что? Только про работу? Или там присутствовала семья? Было ли там личностное развитие? Общался ли я с друзьями? Насколько он полноценен, насколько я удовлетворён? Если вы не можете по другим категориям ответить, значит вы - трудоголик.

Любителям труда маниакального типа, врач рисует не слишком весёлые перспективы: выгорание, болезни, возможное пристрастие к алкоголю и плотное знакомство с больницей

Если вы трудоголик, рано или поздно вы выгорите, надорвётесь. Упадет трудоспособность, работа начнет раздражать, люди начнут раздражать, рука потянется к алкоголю и, в общем, добро пожаловать в кабинет психотерапевта.

Как этого избежать? Выше врач уже ответил - анализировать и думать. Вдруг свернул куда-то не туда? Как нормально жить, не сильно вкалывая, он не объяснил. Ну это потому что медик, а не инфоцыган.

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Метки: Видео   алкоголик   врач   зависимость   нарколог   наркоман   трудоголик   
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10  комментариев
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21k
иванов дмитрий Час назад
как раз с такими заявлениями больше на инфоцыгана похож , чем на медика
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1k
Kra 8 минут назад
ну, если человек удовольствие от работы получает, а не горбатится, это, наверное, не трудоголик, а человек увлеченный?
А вот если вкалывает и ненавидит работу, то тут да... проблем не избежать...
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6k
Старичок Полчаса назад
закончится все либо инсультом, либо инфарктом. и не факт, что врачи смогут помочь.
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58k
zloykoyot 59 минут назад
Вряд ли молодёжь будет читать мою попытку поделиться опытом, но я всё же попробую. Диагноз ГБ мне поставили в 30 с небольшим. Всё пытался выше своей жопы прыгнуть, финансово это кстати выглядело вполне достойно. И вот именно тогда старый доктор - еврей (национальность не важна) сказал мне очень умную вещь (вот она как раз важна). И звучала она примерно так: "Миллиардером ты не станешь, миллионером тоже вряд ли. А вот трупаком или овощем - легко. При этом просрёшь момент, когда вырастут твои дети. Без тебя, потому как ты постоянно на работе. И ради чего? Поездок на пляжи с толпами потных людей? Цени своё время ради главного, а не понтов". Каждый сам кузнец своей судьбы, советовать ничего не стану.
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6k
CruelAsm Час назад
Почётная повязка на первом фото ну очень похожа на манжету тонометра. Весьма уместно, я считаю.
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15k
Antique computer Час назад
"О том, что трудоголик не особенно отличается от алкоголика, известно давно."

Да ладно! Я могу бросить в любой момент, когда захочу!
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2k
Nico Час назад
как то читал что такое счастье. это четыре обязательных составляющих: 1 любимая работа,2 семья, 3 духовная сфера(религия, или еще чего то), 4 хобби.
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3k
petia Час назад
О как я рад, что не наркоман.
Самая лучшая работа это когда за тебя, что-то делают.
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