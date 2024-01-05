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«Зависимость - она не в веществах»: нарколог объяснил, почему так легко подсесть на алкоголь, наркотики или игроманию

«Зависимость - она не в веществах»: нарколог объяснил, почему так легко подсесть на алкоголь, наркотики или игроманию

Автор:
05 января 2024 19:39
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Наркотики   алкоголизм   вещества   зависимость   нарколог   никотин   сигареты   
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Но слезть с этого очень непросто.

Зависимостей всегда хватало. Ну а сейчас их стало прям действительно много. Если взять что-то из старого и «проверенного временем» - курение сигарет - то оно считается не самой тяжёлой зависимостью. Но и с ним есть куча проблем.

Если курильщик решит завязать со своей привычкой, то станет на время дико раздражительным. Постоянно хочется затянуться, некоторых буквально потряхивает от отсутствия никотина. От пластырей и жвачек особого толка нет, надо просто перетерпеть. Кому-то несколько дней ил  месяцев, ну а кому-то - несколько лет. И зависимость исчезнет.

Данные разнятся, но если человек курил от 10 лет и больше, то на восстановление организма уйдёт около 5 лет. Естественно, чем позже бросит, тем больше времени будет идти на поправку.

И это лишь никотиновая зависимость. Кстати, наша страна - далеко не на первых местах по количеству курильщиков:

С прочими зависимостями всё обстоит похуже. Как считает психиатр и нарколог Игорь Лазарев, так люди заполняют пустоту в своей жизни:

Зависимость - она не в веществах, она внутри человека, в личности. Это называется аддикция. Это связано с тем, что человек заполняет какую-то пустоту внутреннюю, уходит от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики и много нехимических зависимостей. Аддикции делятся на химические (алкоголь, наркотики), промежуточные (еда), и нехимические (сексоголизм, шоппинг, зависимость от спорта, все виды гаджет-аддикций, компьютерные аддикции). Сейчас для нас самое актуальное - зависимость от ставок, потому что у нас в реабилитации процентов 20 помимо нарко- и алко,  зависимость от ставок. Люди проигрывают квартиры, машины, суицидальные различные истории. Потому что так затягивает. Я иногда в шоке - люди там по 100 миллионов проигрывают.

Врач добавляет, что одного путь от начала зависимости до могилы, занимает многие годы, а у другого - считанные месяцы.

О чём это говорит? О том, что проблемы внутри, а не снаружи. А алкоголь, на самом деле, в этом плане ничем не отличается. Кто-то демонизирует как таковой алкоголь, но проблема-то в зависимости, она в человеке. То есть у одних людей алкогольная зависимость развивается быстро - буквально за 5-10 лет может уже (дойти) до летального исхода, а у некоторых - очень медленно. Абсолютно разные истории. Это связано с комплексом биопсихосоциальных факторов.

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Метки: Видео   Наркотики   алкоголизм   вещества   зависимость   нарколог   никотин   сигареты   
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2k
Rom 56 минут назад
Всё в кучу. "У кого то развивается годами, у кого то несколько месяцев", кто то подсел на сигареты, кто то на спорт, кто то на секс... Вы уж определитесь тут... И...."О чем это говорит"...? Правильно, все мы разные.
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228
Terhor 11 секунд назад
"Элтон Джон, получив популярность - спился. бросил, перешел на наркотики, бросил. Стал пидирастом. Поэтому я решил не рисковать"(с)
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8k
Pravednik84 Полчаса назад
Я вам расскажу - у меня есть мечта: заняться яхтингом. Беда в том, что покупка простенького швертбота мне по карману (не просто, но без особых проблем), а вот хотя бы обслуживание оного не очень, а "парковка" оного идёт по цене за гранью разумного.
Игры нам дают то, что нам не по карману.
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