«Зависимость - она не в веществах»: нарколог объяснил, почему так легко подсесть на алкоголь, наркотики или игроманию

Зависимостей всегда хватало. Ну а сейчас их стало прям действительно много. Если взять что-то из старого и «проверенного временем» - курение сигарет - то оно считается не самой тяжёлой зависимостью. Но и с ним есть куча проблем.

Если курильщик решит завязать со своей привычкой, то станет на время дико раздражительным. Постоянно хочется затянуться, некоторых буквально потряхивает от отсутствия никотина. От пластырей и жвачек особого толка нет, надо просто перетерпеть. Кому-то несколько дней ил месяцев, ну а кому-то - несколько лет. И зависимость исчезнет.

Данные разнятся, но если человек курил от 10 лет и больше, то на восстановление организма уйдёт около 5 лет. Естественно, чем позже бросит, тем больше времени будет идти на поправку.

И это лишь никотиновая зависимость. Кстати, наша страна - далеко не на первых местах по количеству курильщиков: