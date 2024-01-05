«Зависимость - она не в веществах»: нарколог объяснил, почему так легко подсесть на алкоголь, наркотики или игроманию

Но слезть с этого очень непросто.
Зависимостей всегда хватало. Ну а сейчас их стало прям действительно много. Если взять что-то из старого и «проверенного временем» - курение сигарет - то оно считается не самой тяжёлой зависимостью. Но и с ним есть куча проблем.
Если курильщик решит завязать со своей привычкой, то станет на время дико раздражительным. Постоянно хочется затянуться, некоторых буквально потряхивает от отсутствия никотина. От пластырей и жвачек особого толка нет, надо просто перетерпеть. Кому-то несколько дней ил месяцев, ну а кому-то - несколько лет. И зависимость исчезнет.
Данные разнятся, но если человек курил от 10 лет и больше, то на восстановление организма уйдёт около 5 лет. Естественно, чем позже бросит, тем больше времени будет идти на поправку.
И это лишь никотиновая зависимость. Кстати, наша страна - далеко не на первых местах по количеству курильщиков:
С прочими зависимостями всё обстоит похуже. Как считает психиатр и нарколог Игорь Лазарев, так люди заполняют пустоту в своей жизни:
Зависимость - она не в веществах, она внутри человека, в личности. Это называется аддикция. Это связано с тем, что человек заполняет какую-то пустоту внутреннюю, уходит от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики и много нехимических зависимостей. Аддикции делятся на химические (алкоголь, наркотики), промежуточные (еда), и нехимические (сексоголизм, шоппинг, зависимость от спорта, все виды гаджет-аддикций, компьютерные аддикции). Сейчас для нас самое актуальное - зависимость от ставок, потому что у нас в реабилитации процентов 20 помимо нарко- и алко, зависимость от ставок. Люди проигрывают квартиры, машины, суицидальные различные истории. Потому что так затягивает. Я иногда в шоке - люди там по 100 миллионов проигрывают.
Врач добавляет, что одного путь от начала зависимости до могилы, занимает многие годы, а у другого - считанные месяцы.
О чём это говорит? О том, что проблемы внутри, а не снаружи. А алкоголь, на самом деле, в этом плане ничем не отличается. Кто-то демонизирует как таковой алкоголь, но проблема-то в зависимости, она в человеке. То есть у одних людей алкогольная зависимость развивается быстро - буквально за 5-10 лет может уже (дойти) до летального исхода, а у некоторых - очень медленно. Абсолютно разные истории. Это связано с комплексом биопсихосоциальных факторов.
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Игры нам дают то, что нам не по карману.