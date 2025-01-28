Как два иноземца украли телефон у 10-летнего ребёнка

Необдуманный поступок, большие последствия.
Всё началось с того, что 10-летний мальчик зашёл в магазин «Пятёрочка» вместе с друзьями, чтобы купить продукты. Мальчишки, как это обычно бывает, больше смотрели друг на друга, чем на свои вещи. На кассе самообслуживания один из них оставил свой телефон — обычная невнимательность, которая в этот день обернулась материальной потерей.
Двое мужчин, явно не славянской внешности, сразу заметили забытый гаджет. Не долго думая, они подождали, пока дети покинут магазин, спокойно и неторопливо завершили свои покупки и ловко схватили телефон.
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Когда мальчик вернулся, чтобы проверить, не осталось ли телефона на кассе, сотрудники начали просматривать записи. Там и обнаружилось: двое иноземных мужчин подошли к кассе, переглянулись, взяли телефон и спокойно ушли.
В настоящий момент полиция уже начала поиск преступников, основываясь на записях с камер наблюдения. Продавцы из «Пятёрочки» отметили, что мужчины часто заходили в магазин, так что шанс их найти весьма велик.
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Вообще воровать у ребенка - надо быть полным подонком.
Ну а под камеры - дураком.