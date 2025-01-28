Как два иноземца украли телефон у 10-летнего ребёнка

Всё началось с того, что 10-летний мальчик зашёл в магазин «Пятёрочка» вместе с друзьями, чтобы купить продукты. Мальчишки, как это обычно бывает, больше смотрели друг на друга, чем на свои вещи. На кассе самообслуживания один из них оставил свой телефон — обычная невнимательность, которая в этот день обернулась материальной потерей.





Двое мужчин, явно не славянской внешности, сразу заметили забытый гаджет. Не долго думая, они подождали, пока дети покинут магазин, спокойно и неторопливо завершили свои покупки и ловко схватили телефон.



