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Как два иноземца украли телефон у 10-летнего ребёнка

Как два иноземца украли телефон у 10-летнего ребёнка

Автор:
28 января 2025 08:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Кража   Мигрант   Пятерочка   иноземец   магазин   
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Необдуманный поступок, большие последствия.

Всё началось с того, что 10-летний мальчик зашёл в магазин «Пятёрочка» вместе с друзьями, чтобы купить продукты. Мальчишки, как это обычно бывает, больше смотрели друг на друга, чем на свои вещи. На кассе самообслуживания один из них оставил свой телефон — обычная невнимательность, которая в этот день обернулась материальной потерей.


Двое мужчин, явно не славянской внешности, сразу заметили забытый гаджет. Не долго думая, они подождали, пока дети покинут магазин, спокойно и неторопливо завершили свои покупки и ловко схватили телефон.


Когда мальчик вернулся, чтобы проверить, не осталось ли телефона на кассе, сотрудники начали просматривать записи. Там и обнаружилось: двое иноземных мужчин подошли к кассе, переглянулись, взяли телефон и спокойно ушли.


В настоящий момент полиция уже начала поиск преступников, основываясь на записях с камер наблюдения. Продавцы из «Пятёрочки» отметили, что мужчины часто заходили в магазин, так что шанс их найти весьма велик.

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Метки: Видео   Кража   Мигрант   Пятерочка   иноземец   магазин   
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46k
albedo Час назад
Шанс найти 100 %.
Вообще воровать у ребенка - надо быть полным подонком.
Ну а под камеры - дураком.
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43k
Франц Лефорт Час назад
Крысы!
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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