В Митино девушка терроризирует жильцов, катаясь каждую ночь на скрипучих качелях

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По словам жильцом дома на Уваровском переулке, третью ночь подряд у них на детской площадке происходит странное: неизвестная девушка очень шумно раскачивается на детских качелях.
Скрип от креплений сильно мешает спать жителям ближайшего дома, на просьбу уйти с площадки женщина не реагирует и продолжает качаться.
Эмоциональные качели, которые мы заслужили.
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Вопрос к студии: что мешало жителям Митино поступить так же? Справиться со смазкой качелей способен, имхо, даже дебил.
У нас в соседнем дворе тоже качальки есть. 2 пятиэтажки по 4 подъезда - около 3х лет уже поскрипывает и всем по! вот это я понимаю похеризм...
1К: Вчера я иду вижу, идет красивая кошка, так мне лень было подойти.
2К: Это что, а вот я иду вчера, вижу, стоит миска молока, так мне лень
было подойти полакать.
3К: Это что, а вот я вчера себе на яйца наступил. Три часа орал, лень
было ногу убрать.