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В Митино девушка терроризирует жильцов, катаясь каждую ночь на скрипучих качелях

В Митино девушка терроризирует жильцов, катаясь каждую ночь на скрипучих качелях

Автор:
04 июля 2024 10:58
Метки: Видео   Митино   Странная   качели   люди   не дает спать   скрип   
1734
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По словам жильцом дома на Уваровском переулке, третью ночь подряд у них на детской площадке происходит странное: неизвестная девушка очень шумно раскачивается на детских качелях.

Скрип от креплений сильно мешает спать жителям ближайшего дома, на просьбу уйти с площадки женщина не реагирует и продолжает качаться.

Эмоциональные качели, которые мы заслужили.

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Метки: Видео   Митино   Странная   качели   люди   не дает спать   скрип   
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44  комментария
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2k
Росомаха Час назад
А самим смазать качели ломы? Будем жаловаться и ждать действий от УК?
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71
Настоящий Лёлик 2 минуты назад
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17k
Ivan 9 минут назад
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2k
Мария Коненкова 11 минут назад
Когда-то напротив дома, где я жила, тоже стояли качели, которые однажды начали скрипеть. Квартира наша на 3 этаже, окна аккурат туда. Пришли две девчонки покачаться, скрип на весь двор. Мне надоело, я взяла масло и выскочила во двор. Видимо, вид у меня был "бесит, сука!!!", ибо так и было, поэтому при моём приближении девчонки испуганно отпрыгнули. Я молча смазала эту шайтан-скрипучку, покачала, пока не перестала скрипеть, и так же молча удаляюсь. Вслед обрадованный лепет: "Спасиибо!!!" Видимо, думали, что сейчас люлей отхватят от большой мрачной тёти, а тётя им мало того что ничего не сделала, ещё и помогла, вспоминаю и ржу.
Вопрос к студии: что мешало жителям Митино поступить так же? Справиться со смазкой качелей способен, имхо, даже дебил.
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37k
Fat Lynx 21 минуту назад
А что, в окрестных домах сплошь одни манагеры и директора? Нет ни одного мужчины с руками, что бы смазал качели?
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310
Петр Петров Полчаса назад
Видимо без смазки привыкла.
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4k
Ультратрахуил Полчаса назад
Секса хочет, жесткого, прямо на качелях, вот и провоцирует!
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21k
Александр Полчаса назад
Идиоты
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15k
..: Атеист :.. 40 минут назад
Бл. т.е брызнуть смазкой на петли вообще не рассматривается? Конечно! проще ворчать из окна три+ ночи .. мдя
У нас в соседнем дворе тоже качальки есть. 2 пятиэтажки по 4 подъезда - около 3х лет уже поскрипывает и всем по! вот это я понимаю похеризм...
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712
Dart Pav 43 минуты назад
Самка богомола призывает самца.
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6k
Кирилл 43 минуты назад
10 секунд времени и здоровый сон гарантирован:)
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9k
Влад 46 минут назад
ну смажьте в чё проблема то? и качели тоже)
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7k
Кружок 46 минут назад
я бы яйцом куриным запустил ... дистанция подходящая)
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573
Человек Наблюдающий 53 минуты назад
Люди сами дебилы! WD-40 и 15 секунд работы подарят всем желанный покой. Лишь бы по3,14здеть
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3k
Жирный бот Час назад
да уж, смазать не судьба, будут страдать и ныть)
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27k
Sheir Час назад
Соседям нужно скинуться на велосипед без седла. Качаться на качелях перестанет сразу же.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
WD-шкой хотя бы попрыскать
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Солевая мож девка
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60k
alertol Час назад
Мы поставили качели, но качаться на них нельзя. Гении. Ещё пару столетий и они изобретут смазку.
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
то есть солидола ни у кого нету ?
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21k
Алексей Час назад
Встречаются три ленивых кота (К). И начали они спорить, кто из них ленивей.
1К: Вчера я иду вижу, идет красивая кошка, так мне лень было подойти.
2К: Это что, а вот я иду вчера, вижу, стоит миска молока, так мне лень
было подойти полакать.
3К: Это что, а вот я вчера себе на яйца наступил. Три часа орал, лень
было ногу убрать.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3657 постов (3491 в горячем)

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