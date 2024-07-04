В Митино девушка терроризирует жильцов, катаясь каждую ночь на скрипучих качелях

Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем...

Ритмы Африки: студенты из Мали зажгли на выпускном в челябинском...

Самые смешные ценники: 30 примеров абсурда в магазинах

Тренд пластической хирургии набирает обороты — носы, как у грызунов

В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания...

В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в...

Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео

Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно...

18 животных, у которых только вчера не было дома

"Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух...

В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы...

Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на...

Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за...

"За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в...

Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не...

Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты

В Подмосковье взорвалась палатка с шаурмой

В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь...