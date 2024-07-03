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Парень построил американские горки в своём доме

Парень построил американские горки в своём доме

Автор:
03 июля 2024 09:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Прикол   американские горки   дом   люди   развлечение   
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Герой видео поднял планку домашних развлечений на новый уровень. Парень построил в своем доме бюджетные вариант американских горок. Теперь может кататься с ветерком хоть каждый день.

Представьте себе — вы заходите в гостиную, ожидая увидеть привычный интерьер, а вместо этого вас встречают самые настоящие американские горки! Да, они не дотягивают до масштабов Диснейленда, но кто сказал, что для острых ощущений нужна заоблачная высота?

Теперь этот счастливчик может кататься с ветерком хоть каждый день. Интересно, что скажут его соседи, когда услышат восторженные крики вместо обычного звука телевизора? Одно можно сказать точно — этот парень только что стал главным претендентом на звание «Самый крутой хозяин вечеринок года»

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Метки: Видео   Прикол   американские горки   дом   люди   развлечение   
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4  комментария
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7k
Кружок Полчаса назад
Американские горки моего детства
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
37k
80k
Viktor Час назад
Парень построил американские горки в своём домеПосмотреть
Парень построил американские горки в своём доме
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Ума нет, считай калека.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3772 поста (3731 в горячем)

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