Парень построил американские горки в своём доме

Представьте себе — вы заходите в гостиную, ожидая увидеть привычный интерьер, а вместо этого вас встречают самые настоящие американские горки! Да, они не дотягивают до масштабов Диснейленда, но кто сказал, что для острых ощущений нужна заоблачная высота?

Теперь этот счастливчик может кататься с ветерком хоть каждый день. Интересно, что скажут его соседи, когда услышат восторженные крики вместо обычного звука телевизора? Одно можно сказать точно — этот парень только что стал главным претендентом на звание «Самый крутой хозяин вечеринок года»