Парень построил американские горки в своём доме

Герой видео поднял планку домашних развлечений на новый уровень. Парень построил в своем доме бюджетные вариант американских горок. Теперь может кататься с ветерком хоть каждый день.
Представьте себе — вы заходите в гостиную, ожидая увидеть привычный интерьер, а вместо этого вас встречают самые настоящие американские горки! Да, они не дотягивают до масштабов Диснейленда, но кто сказал, что для острых ощущений нужна заоблачная высота?
Теперь этот счастливчик может кататься с ветерком хоть каждый день. Интересно, что скажут его соседи, когда услышат восторженные крики вместо обычного звука телевизора? Одно можно сказать точно — этот парень только что стал главным претендентом на звание «Самый крутой хозяин вечеринок года»
Источник:
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