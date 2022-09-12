Детские качели на границе США и Мексики

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Несколько лет назад профессор архитектуры Калифорнийского университета договорился с властями и установил на границе США и Мексики детские качели. Подобным образом он решил объединить детей, живущих по разные стороны границы.
Когда стена не стала преградой для дружбы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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