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Детские качели на границе США и Мексики

Детские качели на границе США и Мексики

Автор:
12 сентября 2022 12:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   граница   добро   качели   люди   мексика   позитив   
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Несколько лет назад профессор архитектуры Калифорнийского университета договорился с властями и установил на границе США и Мексики детские качели. Подобным образом он решил объединить детей, живущих по разные стороны границы.
Когда стена не стала преградой для дружбы.

Источник:

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Метки: США   видео   граница   добро   качели   люди   мексика   позитив   
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11  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад
Судя по срачу - мексика слева?
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8k
Б.Касторский Полчаса назад
В целом американцев понять можно. Они хоть и прикрываются словами о равенстве и братстве со многими видами и ещё большим количеством гендеров, все равно понимают откуда идет преступность и как минимизировать её приток.
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22k
Егор Час назад
Можно людей через стену перекидывать или пакеты с анашой...
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6k
Алексей Час назад
Это уже было в симпсонах)
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792
Arti 2 часа назад
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792
Arti 2 часа назад
Могут и для взрослых дырочку просверлить в стене тоже чтоб порадовались
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56k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
с одной стороны все черные. дайте угадаю...
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Показуха копеечная.
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401
Иннoгeнтий 2 часа назад
Мне показалось или Мексиканцев под*е**бали )))
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Alex Chebrikov

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