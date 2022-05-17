Отец-молодец откопал качели для дочери из сугроба

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Житель Норильска устал ждать весны и коммунальщиков и решил действовать. Во время прогулки с дочерью мужчина взял лопату в руки и расчистил площадку с качелями, чтобы девочка и другие дети смогли покачаться.
Один из жителей близлежащих домов запечатлел процесс расчистки снега и финальный результат.
Источник:
АНТИФИШКИ
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