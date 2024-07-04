Архитектурные шедевры, созданные нейросетью из фруктов и овощей

Энтузиаст создает шедевры при помощи фруктов, овощей и нейросетей. Профессиональные архитекторы даже предлагают ему поработать в их компаниях.
Когда, казалось бы, все идеи для контента уже придуманы, на сетевые олимпы заходят такие идеи, которые сложно осмыслить.
Например, сейчас в Сети набирает большую популярность ролики парня, который создает архитектурные шедевры с помощью овощей, фруктов и нейросетей. Его видео набирают миллионы просмотров, а профессиональные архитекторы даже предлагают поработать на их компании.
Когда успел и прославиться, и получить миллионные контракты с помощью лишь своей фантазии и парочки вспомогательных инструментов.
Источник:
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