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Архитектурные шедевры, созданные нейросетью из фруктов и овощей

Архитектурные шедевры, созданные нейросетью из фруктов и овощей

Автор:
04 июля 2024 07:35
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   в мире   здание   креатив   овощ   фрукт   
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Энтузиаст создает шедевры при помощи фруктов, овощей и нейросетей. Профессиональные архитекторы даже предлагают ему поработать в их компаниях.

Когда, казалось бы, все идеи для контента уже придуманы, на сетевые олимпы заходят такие идеи, которые сложно осмыслить.

Например, сейчас в Сети набирает большую популярность ролики парня, который создает архитектурные шедевры с помощью овощей, фруктов и нейросетей. Его видео набирают миллионы просмотров, а профессиональные архитекторы даже предлагают поработать на их компании.

Когда успел и прославиться, и получить миллионные контракты с помощью лишь своей фантазии и парочки вспомогательных инструментов.

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Метки: Видео   Нейросеть   в мире   здание   креатив   овощ   фрукт   
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Alex Chebrikov
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