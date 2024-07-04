Архитектурные шедевры, созданные нейросетью из фруктов и овощей

Когда, казалось бы, все идеи для контента уже придуманы, на сетевые олимпы заходят такие идеи, которые сложно осмыслить.

Например, сейчас в Сети набирает большую популярность ролики парня, который создает архитектурные шедевры с помощью овощей, фруктов и нейросетей. Его видео набирают миллионы просмотров, а профессиональные архитекторы даже предлагают поработать на их компании.

Когда успел и прославиться, и получить миллионные контракты с помощью лишь своей фантазии и парочки вспомогательных инструментов.