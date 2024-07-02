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Ученые создали специальную аккумуляторную ткань

Ученые создали специальную аккумуляторную ткань

Автор:
02 июля 2024 08:36
Метки: аккумуляторная ткань   китайцы   
973
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Учёные из Фуданьского университета в Шанхае создали специальную аккумуляторную ткань: она умеет заряжать смартфоны.
Её можно помещать не только в сумки или на одежду, но и внутрь человеческого тела, чтобы заряжать медицинские приборы.

Источник:

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Метки: аккумуляторная ткань   китайцы   
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5  комментариев
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2k
дмитрий викторович 4 часа назад
Как то очень кратко. Можно сказать-лаконично. Принцип действия?
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1k
Graboid 12 минут назад
1 апреля продолжается ..
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3k
Егор Попов Час назад
Фейк. Много ума не нужно, что бы вшить беспроводную зарядку в дно сумки.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 617 постов (623 в горячем)

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