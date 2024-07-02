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Учёные из Фуданьского университета в Шанхае создали специальную аккумуляторную ткань: она умеет заряжать смартфоны.
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Её можно помещать не только в сумки или на одежду, но и внутрь человеческого тела, чтобы заряжать медицинские приборы.
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Метки: аккумуляторная ткань китайцы
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