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Как китайцы разорили компанию, украв по зонтику

Как китайцы разорили компанию, украв по зонтику

Автор:
15 февраля 2024 09:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   зонтик   китайцы   люди   разорили компанию   фото   
1235
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Шеринг самокатов, велосипедов, авто – отличная идея. Не нужно покупать, чтобы попользоваться раз в месяц. И в Китае решили, что эту идею нужно распространить на другие важные вещи, которые нужны не всегда. Например – на зонтики.

О, так сильно, как эта компания Sharing E Umbrella, мало кто в этой жизни ошибался!

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Компания из Шэньчжэня открыла в 2017 году пункты прокаты зонтов на случай дождя. Всего было решено открыться в 11 крупных городах, включая Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин.

Место для установки пунктов проката тоже выбрали умно – на станциях метро, автобусных остановках.

Представьте, вы ехали целый час, и приехали в часть города, где оказывается идет дождь. Как удобно не винить себя в непредусмотрительности, а просто буквально за копейки взять на прокат, не выходя из-под крыши станции, зонтик на прокат. А когда будешь ехать назад, то просто верни его в пункт проката на одной из станций.

Под это дело было закуплено 300 тысяч зонтиков. Согласно бизнес-плану, прокат был недорогим.

Что же пошло не так?

Люди начали массово забывать вернуть зонтики. Кто по забывчивости, просто решив, что взяли зонт с утра из дома.

Кто из жадности, раз взял в руки, то уже жалко отдавать.

За три месяца – с апреля по июль – компания Шеринг Амбрелла потеряла след БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ всех выставленных на прокат зонтов.

Потому что экономика была простая:

Каждые 30 минут проката стоили клиенту пол юаня ( всего 6 рублей, что, в принципе, не дорого). Вот только при аренде нужно было внести на депозит 19 юаней (около 230 рублей).

И выходило, что если стоит все примерно по юаню за час, то если ты на сутки забыл вернуть зонт, ты уже и весь депозит потратил, и еще штраф тебе будет. Легче раздраконить зонтик или просто дождаться, пока на нем «умрет» трекер.

И оставить зонтик себе. Потому что чувство вины, штрафы, переплата за зонтик от дождя? Даже вроде бы приличные граждане не хотели всей этой головной боли.

Некоторые «просроченные» зонтики стыдливо выбрасывали в овраги за городом, чтобы скрыть свое «преступление безалаберности».

Поскольку китайцев очень много, то почти каждый зонтик нашел свою погибель. Некоторые брали и возвращали зонт, но после пяти-десяти прокатов он все равно натыкался на своего «плохого человека».

Это было неизбежно чисто статистически. И сейчас компания находится в большом убытке.

И это на фоне того, что в Китае примерно в то же время прогорела компания по прокату велосипедов. Их тоже стыдились возвращать или бросали где-то в удаленных районах города.

И на что надеялись мечтатели с зонтиками?

Кстати, у нас сейчас стали появляться пункты проката пауэр банков для зарядки телефона. Вы пользовались? Мне ужасно неудобно, слишком мало пунктов проката, а около дома вообще ни одного. И в чем его смысл тогда?

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Метки: Китай   зонтик   китайцы   люди   разорили компанию   фото   
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7  комментариев
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19k
Голос Вселенной Час назад
Как говорит один мой знакомый, всю свою жизнь связанный с ВДВ -
"Если десантник говорит, что не брал, то он уже не отдаст"...
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25k
Анатолий Соколов 49 минут назад
эмм ... у меня тупой вопрос - у компании есть данные человека, который "последним" взял зонтик - и что мешает им взыскать с него стоимость "потерянного" зонтика?
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6k
Lexx Час назад
Вытащить или убить у велика "мозг", задача вообще нетривиальная. А копеечный зонт и на фиг не нужен, что бы с ним возиться.
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38k
АнтонПолднев Час назад
Стартап с зонтиками пытается сейчас взлететь в Европе. Что же, может и получится, там люди приучены к порядку.(с)
Мы же сейчас про одних и тех же европейцев говорим?
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