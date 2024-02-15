Как китайцы разорили компанию, украв по зонтику

Компания из Шэньчжэня открыла в 2017 году пункты прокаты зонтов на случай дождя. Всего было решено открыться в 11 крупных городах, включая Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин.

Место для установки пунктов проката тоже выбрали умно – на станциях метро, автобусных остановках.