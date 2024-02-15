Как китайцы разорили компанию, украв по зонтику

Шеринг самокатов, велосипедов, авто – отличная идея. Не нужно покупать, чтобы попользоваться раз в месяц. И в Китае решили, что эту идею нужно распространить на другие важные вещи, которые нужны не всегда. Например – на зонтики.
О, так сильно, как эта компания Sharing E Umbrella, мало кто в этой жизни ошибался!
Благие зонтичные намерения
Компания из Шэньчжэня открыла в 2017 году пункты прокаты зонтов на случай дождя. Всего было решено открыться в 11 крупных городах, включая Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин.
Место для установки пунктов проката тоже выбрали умно – на станциях метро, автобусных остановках.
Представьте, вы ехали целый час, и приехали в часть города, где оказывается идет дождь. Как удобно не винить себя в непредусмотрительности, а просто буквально за копейки взять на прокат, не выходя из-под крыши станции, зонтик на прокат. А когда будешь ехать назад, то просто верни его в пункт проката на одной из станций.
Под это дело было закуплено 300 тысяч зонтиков. Согласно бизнес-плану, прокат был недорогим.
Что же пошло не так?
Люди начали массово забывать вернуть зонтики. Кто по забывчивости, просто решив, что взяли зонт с утра из дома.
Кто из жадности, раз взял в руки, то уже жалко отдавать.
За три месяца – с апреля по июль – компания Шеринг Амбрелла потеряла след БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ всех выставленных на прокат зонтов.
Потому что экономика была простая:
Каждые 30 минут проката стоили клиенту пол юаня ( всего 6 рублей, что, в принципе, не дорого). Вот только при аренде нужно было внести на депозит 19 юаней (около 230 рублей).
И выходило, что если стоит все примерно по юаню за час, то если ты на сутки забыл вернуть зонт, ты уже и весь депозит потратил, и еще штраф тебе будет. Легче раздраконить зонтик или просто дождаться, пока на нем «умрет» трекер.
И оставить зонтик себе. Потому что чувство вины, штрафы, переплата за зонтик от дождя? Даже вроде бы приличные граждане не хотели всей этой головной боли.
Некоторые «просроченные» зонтики стыдливо выбрасывали в овраги за городом, чтобы скрыть свое «преступление безалаберности».
Поскольку китайцев очень много, то почти каждый зонтик нашел свою погибель. Некоторые брали и возвращали зонт, но после пяти-десяти прокатов он все равно натыкался на своего «плохого человека».
Это было неизбежно чисто статистически. И сейчас компания находится в большом убытке.
И это на фоне того, что в Китае примерно в то же время прогорела компания по прокату велосипедов. Их тоже стыдились возвращать или бросали где-то в удаленных районах города.
И на что надеялись мечтатели с зонтиками?
Кстати, у нас сейчас стали появляться пункты проката пауэр банков для зарядки телефона. Вы пользовались? Мне ужасно неудобно, слишком мало пунктов проката, а около дома вообще ни одного. И в чем его смысл тогда?
Источник:
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"Если десантник говорит, что не брал, то он уже не отдаст"...
Мы же сейчас про одних и тех же европейцев говорим?