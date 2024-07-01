Мужчина выпал за борт движущегося судна, справляя нужду

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По информации издания, инцидент произошел 26 июня в Тернейском районе. Мужчина стал справлять естественную нужду, стоя у края судна, не удержался и выпал за борт. Информацию о случившемся подтвердили в транспортной полиции.
Выпавшего за борт мужчину на данный момент найти не удалось. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые мероприятия.
Расследованием инцидента будет заниматься региональное СУ СК России на транспорте, сообщает издание. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.
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Метки: Видео ЧП новости справлил нужду судно упал за борт
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