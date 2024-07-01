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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1535 постов • 64 подписчика подписаться
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Мужчина выпал за борт движущегося судна, справляя нужду

Мужчина выпал за борт движущегося судна, справляя нужду

Автор:
01 июля 2024 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   новости   справлил нужду   судно   упал за борт   
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По информации издания, инцидент произошел 26 июня в Тернейском районе. Мужчина стал справлять естественную нужду, стоя у края судна, не удержался и выпал за борт. Информацию о случившемся подтвердили в транспортной полиции.

Выпавшего за борт мужчину на данный момент найти не удалось. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые мероприятия.

Расследованием инцидента будет заниматься региональное СУ СК России на транспорте, сообщает издание. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   новости   справлил нужду   судно   упал за борт   
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15  комментариев
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41k
albedo Час назад
Скорее всего попал под винт.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 12 минут назад
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5k
Unda 20 минут назад
нефиг ссать в неполженных местах....
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43k
Сергей 40 минут назад
Хороший мальчик, пописял на дорожку....
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7k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Это однозначно перемия Дарвина.
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17k
Алексей Час назад
напомнило сразу

Ссылка vk.com
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11k
Alex Час назад
И смех и грех. Надеюсь спасил.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2434 поста (2390 в горячем)

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