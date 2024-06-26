17-летняя баскетболистка с ростом 220 сантиметров

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В китайской сборной по баскетболу играет 17-летняя Чжан Цзыюй с ростом 220 сантиметров. Посмотрите отрывок её первого международного матча против команды Индонезии.
Когда выбрал в игре лёгкий уровень сложности
Чтобы достать до кольца, девушке не нужно даже прыгать.
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