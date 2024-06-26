17-летняя баскетболистка с ростом 220 сантиметров

Необычный принтер печатает картины кубиками LEGO

Виктор Бут вышел на свободу, отсидев 10 лет в американской тюрьме и летит в Россию

"Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор...

Опасные обвинения: как в Китае исчезла теннисистка после обвинений политика в изнасиловании