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17-летняя баскетболистка с ростом 220 сантиметров

17-летняя баскетболистка с ростом 220 сантиметров

Автор:
26 июня 2024 07:45
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Видео   Китай   Спорт   баскетболистка   спортсменка   
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В китайской сборной по баскетболу играет 17-летняя Чжан Цзыюй с ростом 220 сантиметров. Посмотрите отрывок её первого международного матча против команды Индонезии.

Когда выбрал в игре лёгкий уровень сложности

Чтобы достать до кольца, девушке не нужно даже прыгать.

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Метки: Баскетбол   Видео   Китай   Спорт   баскетболистка   спортсменка   
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3  комментария
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7k
Отвратительный Мужик 24 минуты назад
Там и вес за сотку. Она одна может играть против команды таких мелких.
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17k
Типа граф 4 минуты назад
Ей не руки , а ноги блокировать надо , чтобы она до кольца не добралась .
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1k
Gromkhard 45 минут назад
Яо Мин - то покруче будет))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3698 в горячем)

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