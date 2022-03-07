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Неадекватный мужчина нарвался на неприятности

Неадекватный мужчина нарвался на неприятности (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 12:11
Метки: видео   конфликт   люди   наркоман   неадекват   
511
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Находившийся в неадекватном состоянии мужчина начал бить по стеклам автомобиля, в котором сидели парни. Один из молодых людей в итоге не выдержал и пошёл разбираться с буйным гражданином.
Остается лишь догадываться, чем закончился конфликт. Хочется верить, что парень не стал бросать неадеквата через себя.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   конфликт   люди   наркоман   неадекват   

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8  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
Как то веждиво он в голову дал... Хотя такого и убить можно.. надо сдавать в дурку...
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6k
Виктор 2 минуты назад
Зеленский - Начало .....
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17k
ЦСКА 9 минут назад
Бутират...
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27k
Aqueronte 13 минут назад
А где концовка? Там явно бросок был " воткну, жиесть"
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1k
Краснодар Час назад
Где тут неадекват? Нарик обыкновенный, конченный.
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6k
Tim_G 2 часа назад
А чего обрывается видео?
Воткнул нарика головой в землю и ответственности испугался?
Но по идее и так достаточно если что...
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