Неадекватный мужчина нарвался на неприятности

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Находившийся в неадекватном состоянии мужчина начал бить по стеклам автомобиля, в котором сидели парни. Один из молодых людей в итоге не выдержал и пошёл разбираться с буйным гражданином.
Остается лишь догадываться, чем закончился конфликт. Хочется верить, что парень не стал бросать неадеквата через себя.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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