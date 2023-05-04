Директор школы наткнулся на медведя, запертого в мусорном баке 

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На территории одной из школ в Западной Вирджинии (США) произошёл курьезный инцидент. Директор обнаружил в мусорном баке то, что не ожидал увидеть — живого медведя.
Медведь напугал директора школ, неожиданно выпрыгнув из мусорного бака. Похоже, животное забралось в бак ночью с целью перекусить, а потом кто-то из сотрудников случайно закрыл его.
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