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Директор школы наткнулся на медведя, запертого в мусорном баке&nbsp;

Директор школы наткнулся на медведя, запертого в мусорном баке 

Автор:
04 мая 2023 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   встреча   директор   животные   медведь   
616
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На территории одной из школ в Западной Вирджинии (США) произошёл курьезный инцидент. Директор обнаружил в мусорном баке то, что не ожидал увидеть — живого медведя.

Медведь напугал директора школ, неожиданно выпрыгнув из мусорного бака. Похоже, животное забралось в бак ночью с целью перекусить, а потом кто-то из сотрудников случайно закрыл его.

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Метки: Прикол   видео   встреча   директор   животные   медведь   
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7  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Представляю каких он кирпичей навалил в штаны - пока бежал от медведика.....
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22k
Слепой Пью 12 минут назад
Гад. Директор. Мишка очень испугался вызова родителей в школу...
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273
Maikl 44 минуты назад
Дристанули оба ))) директор в беге кажется быстрее )
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2k
Бомбардир Час назад
Почему про нас мифы о медведях с балалайками? Ведь там гораздо чаще они в городах тусуются.
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11k
zlopisec Час назад
Медведь напугал директора.... Бред.
Финансирование образования в Западной Вирджинии (США) упало до такого уровня, что директорам школ приходится лазить по мусоркам.
Уровень преступности в Западной Вирджинии (США) достиг критического уровня. На улицу днем боятся выйти даже медведи. Вот как-то так....
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18k
Олег Час назад
Семиклассники пошутили, однозначно.
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