"Мама, я дура": встреча женщины с медведем

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Неожиданная встреча с медведем произошла в лесу в Красноярском крае. Жительница деревни Алтат увидела хищника и не смогла сдержать эмоций.
Женщина, увидев медведя, перешла на крик от эмоций. Хищник же угрожающе встал на задние лапы.
К счастью, медведь не тронул женщину.
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