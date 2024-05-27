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"Мама, я дура": встреча женщины с медведем

"Мама, я дура": встреча женщины с медведем

Автор:
27 мая 2024 11:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Россия   встреча   животные   люди   повезло   
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Неожиданная встреча с медведем произошла в лесу в Красноярском крае. Жительница деревни Алтат увидела хищника и не смогла сдержать эмоций.

Женщина, увидев медведя, перешла на крик от эмоций. Хищник же угрожающе встал на задние лапы.

К счастью, медведь не тронул женщину.

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Метки: Видео   Медведь   Россия   встреча   животные   люди   повезло   
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7  комментариев
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Медведь, вставший на задние лапы - мама, я вижу дуру!)))
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3k
Igor Grishaev 10 минут назад
Конечно, дура . Снимает, вместо того чтобы эвакуироваться по-быстрому.
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371
Sergei Timofeich Igor Grishaev 9 минут назад
Был бы голодный,она бы не ушла,60 км/ч разгоняется эта хлеборезка. .
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20k
banzai7 12 минут назад
Только в экстремальных ситуациях женщина начинает говорить правду.
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7k
М С 42 минуты назад
Таки да, дура.
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1k
Дмитрий 49 минут назад
Ой, да ты что!!!
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17k
ss Час назад
Ну хоть под конец осознала.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3716 постов (3673 в горячем)

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