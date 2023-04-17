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Незваный гость: медведь напугал мужчину&nbsp;

Незваный гость: медведь напугал мужчину 

Автор:
17 апреля 2023 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Реакция   видео   встреча   животные   медведь   
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Покой отдыхавшего возле дома мужчины нарушил черный медведь барибал. Животное также не было готово к встрече с человеком.

Вот так встреча.

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Метки: Прикол   Реакция   видео   встреча   животные   медведь   
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6  комментариев
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Ну и кто кого больше испугался)))
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10k
Serg 36 минут назад
интересно кто oбocрaлcя первым?
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74k
Viktor 51 минуту назад
Ну нафиг отдыхать в той местности!
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5k
Горожанин Час назад
"Животное также не было готово к встрече с человеком".

Ну, про медведя ясно - неразумное животное. А вот мужик - лежит себе такой у себя дома и вдруг !.. Ну, не готов к встрече с медведем. Ай, яй, яй. Как же так? Однозначно надо было подготовиться, и заранее, заранее.
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27k
Киры4 Час назад
Оба кирпичей навалили.
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