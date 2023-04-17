Незваный гость: медведь напугал мужчину 

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Покой отдыхавшего возле дома мужчины нарушил черный медведь барибал. Животное также не было готово к встрече с человеком.
Вот так встреча.
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Ну, про медведя ясно - неразумное животное. А вот мужик - лежит себе такой у себя дома и вдруг !.. Ну, не готов к встрече с медведем. Ай, яй, яй. Как же так? Однозначно надо было подготовиться, и заранее, заранее.