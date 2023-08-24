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"Какие же всё-таки мужики там"

"Какие же всё-таки мужики там"

Автор:
24 августа 2023 11:15
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Дагестан   Девушка   Новосибирск   Русские мужики   внешний вид   люди   мнение   
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Девушка вернулась из отпуска в Дагестане в родной Новосибирск и обрушилась с критикой на русских мужчин из-за внешнего вида.

В итоге она посоветовала всем девушкам собирать вещи и переселяться в Дагестан.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Девушка   Новосибирск   Русские мужики   внешний вид   люди   мнение   
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59  комментариев
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14k
Antique computer 2 часа назад
Туа ей и дорога. Выглядит, как шлюха.
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5k
Атомный Крот Полминуты назад
Как вот сомнительно про "чистоту и ухоженность", глядя на такое.

Да, понимаю, Варламов, но тем не менее.

https://lamagrad.net/posts/plokhaya-makhachkala.htmlhttps://lamagrad.net/posts/plokhaya-makhachkala.html
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345
Александр Богомолов 5 минут назад
мдааа. "девушки переселяйтесь в дагестан, а я тут останусь с немытыми и вонючими русскими."
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40k
Aleks 5 минут назад
Ослойобы похоже неплохо ей дымоход прочистили...

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37k
Антон 7 минут назад
Тупая чернильница!
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5k
Атомный Крот 13 минут назад
А в Новосибирске дагестанцев нет, что ли?

Или в Новосибирске дагестанцы не чистые и пахнут невкусно?
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1k
Kra 13 минут назад
ну так..."не путайте туризм с эмиграцией!"
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4k
ProstoBoBka 13 минут назад
Туда тебе и дорога! Тупая овца!

Есть парочка знакомых девушек... До брака бегали такие радостные, как эта овца на видео, как им повезло! Одна вышла за Дагестанца, вторая за Кабардинца! А теперь споли жуют, ничего не видят, только готовят на всех и убирают свой дом и дом матери мужа...
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1k
Дмитрий 14 минут назад
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24k
MrGod 15 минут назад
Не ТП а ТЭПЭШНИЦА!!!
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1k
Руслана Тарасова 15 минут назад
Эта мамзель и ей подобные всегда делают стратегическую ошибку , как в знаменитом анекдоте: путают туризм с эмиграцией.
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3k
Александр Едигаров 16 минут назад
Ходить наверное спустя 3 дня ещё больно)))
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34k
koleos72 16 минут назад
Жалко дагов! Шавуху не едят, да ещё и таких шмар таскать приходится!
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22k
Valiko 20 минут назад
пусть отношения завяжет с дагом)) махом побежит обратно к сибирякам, запинаясь об нижнюю губу.
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50
* 20 минут назад
Гнать эту шмару с города сснаной метлой,хорошо ей так губищи нашоркали аж опухли.А вообще надоели эти тупые ШМАРЫ накачанные силиконом или не знаю чем там их качают Я вставляют.Иди работай ДУРА а не ходи по красному проспекту.
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119
Андрей Граф 22 минуты назад
ЁЁЁЁЁЁ, ты откуда шлюха вылезла???? езжай к чуркам и не возвращайся ни когда, шмара страшная
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1k
Кактус Полчаса назад
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2k
nukaktotak Полчаса назад
шаурму доел, куда лайк ставить?
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Они все "чистенькие", потому что, как проявило не работают нихрена. Работяги "чистенькими" не бывают, разве что по выходным.
А эту бл***щу надо туда замуж выдать. Сбежит через пару дней, если конечно выпустят.
Там женщины вкалывают по дому с 6.00 до 24.00 без выходных и не жужжат. ..
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298
Александр Мешков Полчаса назад
Кто воспитывает таких мужиков. Не вы ли товарищи женьщины.
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13k
Алексей Полчаса назад
Это пока она там в шортах не пошла гулять:)
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