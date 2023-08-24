"Какие же всё-таки мужики там"

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Девушка вернулась из отпуска в Дагестане в родной Новосибирск и обрушилась с критикой на русских мужчин из-за внешнего вида.
В итоге она посоветовала всем девушкам собирать вещи и переселяться в Дагестан.
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Да, понимаю, Варламов, но тем не менее.
https://lamagrad.net/posts/plokhaya-makhachkala.htmlhttps://lamagrad.net/posts/plokhaya-makhachkala.html
Или в Новосибирске дагестанцы не чистые и пахнут невкусно?
Есть парочка знакомых девушек... До брака бегали такие радостные, как эта овца на видео, как им повезло! Одна вышла за Дагестанца, вторая за Кабардинца! А теперь споли жуют, ничего не видят, только готовят на всех и убирают свой дом и дом матери мужа...
А эту бл***щу надо туда замуж выдать. Сбежит через пару дней, если конечно выпустят.
Там женщины вкалывают по дому с 6.00 до 24.00 без выходных и не жужжат. ..