Зумер-мигрант избил русского парня в розовой футболке за длинные волосы

1366
1
1
Компания парней заметила школьника в розовом и спросила за внешний вид. Тот в ответ огрызнулся, на что мигранты взбесились. Один из них накинулся на парня и избил.
В данном видео присутствует ненормативная лексика и бурные эмоции!
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Разговоры в таком случае не приводят к решению конфликта, никогда.
Но парень в розовом, прям вот типичный интернет воин. Кидаться словами на лево и на право просто на автомате, не задумываясь что за слова могут заставить и ответить. Один раз он отхватит не подзатыльников, а реально набуцкают его.
Конечно, сейчас все начнут мантру "мигранты понаехали, жить от них нет" но мало кто задумается, что вот такие патлатые розовые особи за 10000 руб могут поджечь военкомат, спалить релейный шкаф на железной дороге или ещё какую диверсию совершить, потому что у них нет принципов, нет понятия Родины, существа живущие по принципу сам себе красивый.
Вот и подумайте кто вреда принесёт больше в будущем.
ну-ну.