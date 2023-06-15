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Зумер-мигрант избил русского парня в розовой футболке за длинные волосы

Зумер-мигрант избил русского парня в розовой футболке за длинные волосы

Автор:
15 июня 2023 08:46
Метки: видео   внешний вид   драка   избил   люди   мигрант   негатив   розовая футболка   
1366
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Компания парней заметила школьника в розовом и спросила за внешний вид. Тот в ответ огрызнулся, на что мигранты взбесились. Один из них накинулся на парня и избил.

В данном видео присутствует ненормативная лексика и бурные эмоции!

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Метки: видео   внешний вид   драка   избил   люди   мигрант   негатив   розовая футболка   
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23  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ладно, к розовому отдельный вопрос. Но этих чуркопи.даров пора вышвыривать из страны на историческую родину
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10k
Игорь 4 минуты назад
вона как, оказывается за слова можно в офлайне и огрести
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3k
portroy 5 минут назад
Видео как всегда, не с момента начала конфликта. Но судя по всему, до парня в розовом просто докопались, был бы он в зеленом, докопались бы за зеленый обычный гоп-стоп. Парень же, наверное, с таким не сталкивался раньше, надо было либо сразу первому бить причем изо всех сил, чтобы оппонент прилег, либо сразу ретироваться.
Разговоры в таком случае не приводят к решению конфликта, никогда.
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3k
Пластичный Дятел 21 минуту назад
один патлатый до.е.бался до другого патлатого за патлы. время записи к парикмахерше не поделили?
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8k
Роман 21 минуту назад
Если это в РФ, и на видео реально мигрант пинка под зад из страны лет на 10!

Но парень в розовом, прям вот типичный интернет воин. Кидаться словами на лево и на право просто на автомате, не задумываясь что за слова могут заставить и ответить. Один раз он отхватит не подзатыльников, а реально набуцкают его.
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21k
Davy Jones 47 минут назад
Избил или на давал тумаков? Несколько разная интерпретация получается.
Конечно, сейчас все начнут мантру "мигранты понаехали, жить от них нет" но мало кто задумается, что вот такие патлатые розовые особи за 10000 руб могут поджечь военкомат, спалить релейный шкаф на железной дороге или ещё какую диверсию совершить, потому что у них нет принципов, нет понятия Родины, существа живущие по принципу сам себе красивый.
Вот и подумайте кто вреда принесёт больше в будущем.
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53k
dima423 Час назад
Не, ну розовый конечно забавный... - пи*дабол, уе*ок, о*уевший... словами он метать горазд, но за базары то свои надо отвечать всегда, и не важно с мигрантом ты разговариваешь или с папой римским... По моему отхватил абсолютно по делу, жаль так вроде до конца видео и не понял что язык свой контролировать надо... ну может в итоге осознает и это ему уроком будет хоть) А вообще задолбали утырки которые машут языком как помелом, с уверенностью что им за их слова ничего не будет)
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5k
Горожанин Час назад
В розовом - типичный трусливый агрессор-провокаиор. Одним словом - либерал-подонок.
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2k
Fiverknot Час назад
Теперь с мигранта спросят за паспорт.
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9k
SSD Час назад
Очевидно же, что [мат], еще и тупой... Переспрашивает)
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