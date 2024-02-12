Как достать соседей

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В Петербурге живет персонаж, который не дает соседям отдохнуть на протяжении нескольких лет.
Когда мужчина уходит на ночную работу 2-3 раза в неделю, то до утра громко лает его собака. Вернувшись, неадекват начинает орать в окно, выбрасывать вещи, стучать по подоконнику, оскорблять прохожих и вызывать службы.
Жильцы дома жалуются, что нарушитель спокойствия уже выучил все законы и не боится приходов участкового. Наряды ППС приезжают, разводят руками и уезжают. Ломать дверь в квартиру буяна нет никаких оснований.
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Он уже никаких ПРИХОДОВ не боится.
Ну вот, законы есть, нарушитель имеется (подозреваю, что не только тишины, но и более тяжких) и чо?
Хотя, вряд ли это поможет. По этому необходимо что бы у него кое что нашли. Тогда и 15 лет можно спокойно пожить.
С волками жить...
И никто не догадался использовать ультразвуковой отпугиватель собак?
Ну тогда терпите. И выкладывайте на фишечки с пикабушечками