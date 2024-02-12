Как достать соседей

Когда мужчина уходит на ночную работу 2-3 раза в неделю, то до утра громко лает его собака. Вернувшись, неадекват начинает орать в окно, выбрасывать вещи, стучать по подоконнику, оскорблять прохожих и вызывать службы.

Жильцы дома жалуются, что нарушитель спокойствия уже выучил все законы и не боится приходов участкового. Наряды ППС приезжают, разводят руками и уезжают. Ломать дверь в квартиру буяна нет никаких оснований.