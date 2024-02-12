FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1201 пост • 53 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Как достать соседей

Как достать соседей

Автор:
12 февраля 2024 09:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Как достать соседей   Питер   конфликт   люди   неадекват   сосед   странное поведение   
2938
1
1

В Петербурге живет персонаж, который не дает соседям отдохнуть на протяжении нескольких лет.

Когда мужчина уходит на ночную работу 2-3 раза в неделю, то до утра громко лает его собака. Вернувшись, неадекват начинает орать в окно, выбрасывать вещи, стучать по подоконнику, оскорблять прохожих и вызывать службы.


Жильцы дома жалуются, что нарушитель спокойствия уже выучил все законы и не боится приходов участкового. Наряды ППС приезжают, разводят руками и уезжают. Ломать дверь в квартиру буяна нет никаких оснований.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Как достать соседей   Питер   конфликт   люди   неадекват   сосед   странное поведение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Алекс Чебурашкин Час назад
наркота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
840
Андрей Граф 4 минуты назад
в темном подъезде, голову ему проломить и все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Димыч 9 минут назад
"Жильцы дома жалуются, что нарушитель спокойствия уже выучил все законы и не боится приходов участкового. "
Он уже никаких ПРИХОДОВ не боится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus 13 минут назад
Тот случай, когда вещества полностью совместились с диагнозом ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 20 минут назад
Один раз настучать по е.б.а.л.у без свидетелей и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
отмерить 3,5 м. веревки. Привязать ведро. Набрать в ведро помоев. Когда "нижний "открывает окно, по дуге послать ему ведро в подарок..... А когда придет на разборки ...дать в тыкву... конкретно !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Dmitry N Полчаса назад
Как это нет оснований? У него соль найдут в квартире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Игорь Полчаса назад
В одном из соседних постов очередной социально-юридический теоретик писал, что нужно соблюдать законы о тишине.
Ну вот, законы есть, нарушитель имеется (подозреваю, что не только тишины, но и более тяжких) и чо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Вован 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
netBuG 37 минут назад
У кого-то дет-сад на дому, а у кого-то, видимо, дурдом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex 39 минут назад
Ну может настанет тот светлый день, когда он вместо мусора себя выбросит )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димка Смола/67 50 минут назад
Тут просто ложить по кд его в больничку и все, ни кто и против не будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
757
дмитрий 51 минуту назад
кукуха передает привет тараканам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
БарНалей 51 минуту назад
Вещества. Выдернуть его в подъезд под любым предлогом. Вызвать ментов. До их приезда не пускать обратно в квартиру. Хрен он докажет, что не пускали домой, если подкрепить свидетелями. 15 суток можно пожить спокойно.
Хотя, вряд ли это поможет. По этому необходимо что бы у него кое что нашли. Тогда и 15 лет можно спокойно пожить.
С волками жить...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов Час назад
подловть поздно вечером в падике,или кирпич,горшок случайно скинуть,и да,где участковый?скорее всего наркота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
r.a.t. Час назад
И что, за эти годы оно ни разу на лестнице не оступилось?
И никто не догадался использовать ультразвуковой отпугиватель собак?
Ну тогда терпите. И выкладывайте на фишечки с пикабушечками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Отвратительный Мужик Час назад
У нас в соседнем подъезде был такой персонаж. Он как то раз на совою беду он прикурил от вечного огня и его сняли на телефон , уже год тишина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
София Час назад
Его в поликлинику надо сдать-для опытов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
no. Час назад
не понимаю, в чем проблема, река не пересохла, топоры продают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Носов Час назад
Если нет оснований ломать дверь, значит надо ее заварить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo Час назад
Да он же упоротый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Набирающие популярность в сообществах
Пейзажи художника Олега Владимировича Анастасова
Пейзажи художника Олега Владимировича Анастасова
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#Китай#люди#интересно#соцсети#подборка#отношения
#животные#забавно#история#Россия#новости#милота#китайский новый год#кот
#СССР#факты#в мире#дети#природа#позитив#Новый год#машина
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета Посетителя московской кофейни не пустили в туалет и он решил "отомстить", помочившись прямо на пол у кассы Посетителя московской кофейни не пустили в туалет и он решил "отомстить", помочившись прямо на... Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро

На что жалуетесь?

Вернуться