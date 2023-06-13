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В Петербурге на одной из станций метро отчитали мужчину с длинными волосами и в юбке

В Петербурге на одной из станций метро отчитали мужчину с длинными волосами и в юбке

Автор:
13 июня 2023 08:55
Метки: Петербург   видео   внешний вид   люди   мужчина в платье   нравы   
1870
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1

Прохожий заметил странного товарища и решил узнать зачем он так нарядился. В итоге молодой человек рассказал, что не видит ничего необычного в ношении юбок. Собеседник опешил от таких слов.

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Метки: Петербург   видео   внешний вид   люди   мужчина в платье   нравы   
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22  комментария
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9k
SSD 2 часа назад
Все в юбках и с длинными волосами... правда немного не в Питере)
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588
дмитрий 16 минут назад
почему дядя как тётя одет? мне такой вопрос ребенок задаст.... Я отвечать на такое не хочу! Должен!?
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1k
Nick 18 минут назад
вы сами выбрали этот зверополис
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187
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Полчаса назад
А зачем задавать вопросы, если вызываются сотрудники полиции и патлатый в юбке задерживается по закону "О запрете ЛГБТ"
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3k
Pill Полчаса назад
Считаю, что это намеренная провокация. Калечить не надо, но о3,14здюлить для ума обязательно. Пусть в гейропу так гулять едут.
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10k
DumDum 45 минут назад
На билет в Казахстан не хватило?
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12k
GROMOZEKA 56 минут назад
«В итоге молодой человек рассказал, что не видит ничего необычного в ношении юбок»

Ну вы посмотрите просто на этого персонажа.
Когда человек не может ничем выделиться из толпы, а его внутреннее это прям распирает от желания, чтобы на него обратили внимание, тогда он исполняет вот такие вот упражнения.
Как по мне это всего лишь свидетельство ущербности натуры того, кто так выряжается и не более
Жалкое зрелище на жалкую личность
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8k
Trenzel2003 57 минут назад
После слов что для мужчины платье это нормально, я бы 3,14дора в нокаут послал бы!
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12k
Graf_Dracula Час назад
Не я конечно ОЧЕНЬ ДАЖЕ против всякого там гейев пи.аразов и всего такого мерзости но при чем тут это, он же не в юбке как бы проде. Это что то типа как у Щотландец чтоли, килт.
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16k
Совранский Час назад
Дурь, иногда, проще выбить! Чем переубедить!
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1k
ruslan d Час назад
Вот кому какое дело ?
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11k
Властелин Час назад
Это метро полное чудес детка.
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10k
Copycat Час назад
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь

культурная столица же ёпты
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь культурная столица же ёпты
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь культурная столица же ёпты
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь культурная столица же ёпты
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь культурная столица же ёпты
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь культурная столица же ёпты
Сразу видно человек либо проездом в Питере либо недавно переехал, там в метро кого только не встретишь культурная столица же ёпты
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