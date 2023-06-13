В Петербурге на одной из станций метро отчитали мужчину с длинными волосами и в юбке

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Прохожий заметил странного товарища и решил узнать зачем он так нарядился. В итоге молодой человек рассказал, что не видит ничего необычного в ношении юбок. Собеседник опешил от таких слов.
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Ну вы посмотрите просто на этого персонажа.
Когда человек не может ничем выделиться из толпы, а его внутреннее это прям распирает от желания, чтобы на него обратили внимание, тогда он исполняет вот такие вот упражнения.
Как по мне это всего лишь свидетельство ущербности натуры того, кто так выряжается и не более
Жалкое зрелище на жалкую личность
логика так и прет...
культурная столица же ёпты