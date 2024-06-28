Аттракцион в Швейцарских Альпах

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Швейцарские Альпы снискали себе мировую славу за уникальную красоту и первоклассный отдых. А ещё там можно прокатиться прямо с Альп. Поездка обойдется в 32 франка (чуть более 3000 рублей)
Впечатляющие виды швейцарских Альп прилагаются.
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