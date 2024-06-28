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Аттракцион в Швейцарских Альпах

Аттракцион в Швейцарских Альпах

Автор:
28 июня 2024 09:44
Метки: Швейцарские альпы   аттракцион   вид   видо   интересно   экстрим   
1212
1
1

Швейцарские Альпы снискали себе мировую славу за уникальную красоту и первоклассный отдых. А ещё там можно прокатиться прямо с Альп. Поездка обойдется в 32 франка (чуть более 3000 рублей)

Впечатляющие виды швейцарских Альп прилагаются.

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Метки: Швейцарские альпы   аттракцион   вид   видо   интересно   экстрим   
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11  комментариев
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117
RD Час назад
Написал б где
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328
Van Freeman RD Полчаса назад
46.614319, 8.315202
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23k
alexis 16 минут назад
В Канаде интересней.

Ссылка www.youtube.com
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1
Сергей Буров 20 минут назад
Впечатляюще!
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328
Van Freeman Полчаса назад
На самом деле он едет не так быстро. Скорость движения 2 м/с (7,2 км/ч)
Ссылка youtu.be
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436
Самуил Маршак Час назад
Красиво!
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5k
Egoro Час назад
Тоже захотелось
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