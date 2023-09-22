Эффектные трюки в домашних условиях

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Этот парень не привык скучать. Он развлекает пользователей сети зрелищными и довольно опасные трюками, которые он выполняет в домашних условиях.
Как получить порцию адреналина не выходя из дома.
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