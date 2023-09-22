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Эффектные трюки в домашних условиях

Эффектные трюки в домашних условиях

Автор:
22 сентября 2023 10:16
Метки: Видео   Прикол   в мире   интересно   трюк   экстрим   
1098
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Этот парень не привык скучать. Он развлекает пользователей сети зрелищными и довольно опасные трюками, которые он выполняет в домашних условиях.

Как получить порцию адреналина не выходя из дома.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   интересно   трюк   экстрим   
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2  комментария
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60k
pynh 2 часа назад
Самоизоляция она такая
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19k
Андрей 2 часа назад
Надеюсь он на первом этаже живёт.
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Себастьян Перейра

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