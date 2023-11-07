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Отчаянный сотрудник парка аттракционов

Отчаянный сотрудник парка аттракционов

Автор:
07 ноября 2023 08:47
Метки: Видео   Южная Корея   аттракцион   в мире   трюк   экстрим   
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Работник парка аттракционов в Южной Корее удивил посетителей и пользователей сети своим поступком. Молодой человек выполнил трюк во время работы аттракциона.

Ничего необычного, просто парень делает сальто на движущемся аттракционе. Жизней у него, похоже, как у кошки.

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Метки: Видео   Южная Корея   аттракцион   в мире   трюк   экстрим   
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1  комментарий
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Звёздный странник 38 минут назад
Что называется "сиганул с подвыподвертом".
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