Отчаянный сотрудник парка аттракционов

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Работник парка аттракционов в Южной Корее удивил посетителей и пользователей сети своим поступком. Молодой человек выполнил трюк во время работы аттракциона.
Ничего необычного, просто парень делает сальто на движущемся аттракционе. Жизней у него, похоже, как у кошки.
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Метки: Видео Южная Корея аттракцион в мире трюк экстрим
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