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Такие разные эмоции парня и девушки на аттракционе

Такие разные эмоции парня и девушки на аттракционе

Автор:
08 сентября 2023 14:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Эмоции   аттракцион   развлечения   экстрим   
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Парень и девушка решили прокатиться на аттракционе. Похоже, один из них еще долго не захочет повторить подобный экстремальный опыт.

В первый и последний раз он был на этом аттракционе.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Эмоции   аттракцион   развлечения   экстрим   
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7  комментариев
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629
Илья Час назад
Перед тёлкой решил повыпендриваться , только не знал что слишком стар для этого дерьма.
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30k
Serg2001 14 минут назад
"Таких не берут в космонавты!" (с) ..)
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1k
Антон Полчаса назад
Каштанов навалял небось ))))))
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19k
Дмитрий Полчаса назад
Вот тут контраст поинтереснее будет

Ссылка www.youtube.com
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14k
Ivan 52 минуты назад
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7k
Pravednik84 Час назад
Мне было страшно, но такого себе не позволил, сидел с максимально спокойной физиономией, наверное, со стороны это выглядело что то в стиле
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629
Илья Час назад
Мужик похоже к верху жопой посрал .
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