Такие разные эмоции парня и девушки на аттракционе

1802
1
1
Парень и девушка решили прокатиться на аттракционе. Похоже, один из них еще долго не захочет повторить подобный экстремальный опыт.
В первый и последний раз он был на этом аттракционе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция родителей на выступление сына-экстремала
- Мальчик пытается обеззаразить открытую ранку
- Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона
- Милая девушка катается на экстремальном аттракционе
- Дженнифер Энистон напугали на съемках «Друзей», чтобы заснять её настоящие эмоции
Метки: Видео Прикол Реакция Эмоции аттракцион развлечения экстрим
Новости партнёров
реклама