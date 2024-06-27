Строители спустились с высоты при помощи подвешенной на крюке крана чаши для бетона и поплатились

Трое рабочих устроили экстремальный спуск с 24 этажа строящегося здания и были отстранены от работы. Инцидент произошёл 26 июня. Жители Мытищ запечатлели бригаду строителей, которые не стали пользоваться безопасным спуском с недостроенного здания на бульваре Распоповой, использовав в качестве лифта кран и подвешенную к нему чашу для бетона.





Жители пожаловались в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. В Результате группа компаний ПИК, которым принадлежит объект, наказали и подрядчика, и рабочих.