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Строители спустились с высоты при помощи подвешенной на крюке крана чаши для бетона и поплатились

Строители спустились с высоты при помощи подвешенной на крюке крана чаши для бетона и поплатились

Автор:
27 июня 2024 19:05
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   Нарушение ТБ   мытищи   отстранение от работы   стройка   чаша для бетона   штраф   
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Досталось и подрядчику.

Трое рабочих устроили экстремальный спуск с 24 этажа строящегося здания и были отстранены от работы. Инцидент произошёл 26 июня. Жители Мытищ запечатлели бригаду строителей, которые не стали пользоваться безопасным спуском с недостроенного здания на бульваре Распоповой, использовав в качестве лифта кран и подвешенную к нему чашу для бетона.


Жители пожаловались в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. В Результате группа компаний ПИК, которым принадлежит объект, наказали и подрядчика, и рабочих.

Представители ПИК сообщили, что выписали штраф своему подрядчику, а рабочие, которые грубо нарушили ТБ, больше не будут работать на стройплощадках группы компаний.


"Подобное поведение сотрудников подрядчика не соответствует стандартам техники безопасности, принятым в компании, и является недопустимым. Поэтому монтажники и крановщик подрядной компании, допустившие нарушения, были отстранены и лишены возможности работы на всех площадках ПИК. Кроме того, на подрядную организацию выписан штраф, также проведена работа со всеми подрядчиками по недопущению подобных инцидентов", — сообщили в ПИК.


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Метки: Видео   Нарушение ТБ   мытищи   отстранение от работы   стройка   чаша для бетона   штраф   
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7  комментариев
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12k
BarOb 40 минут назад
Кому помешали, пусть катаются, это ведь не маршрутчики с телефонами
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209
pilot52 BarOb 23 минуты назад
А если несчастный случай, потом проверка прокуратуры, трудовой инспекции, будет приостановлена стройка, нарушены сроки сдачи и соответствующие штрафы. Застройщику это надо?
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24k
Killgrave 9 минут назад
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5k
Димка Смола/67 16 минут назад
Вот сто пудей, как работали так и будут!!! Да дураки, но увольнять за такое....... Я иногда тоже стульчак не успеваю поднять, так что сразу на улицу человека выгонять......
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51k
Максим Т. Полчаса назад
- Зачем ругаесся, насяльника? Равшан лесница шол, шол - долго! Давай, сказаль, на липте!
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63k
turyst 42 минуты назад
Интересно, а жители почему пожаловались?
Не их же спускали краном.
А так... "Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц." (с)
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2191 пост (2196 в горячем)
Лесник
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