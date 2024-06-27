Строители спустились с высоты при помощи подвешенной на крюке крана чаши для бетона и поплатились

Досталось и подрядчику.
Трое рабочих устроили экстремальный спуск с 24 этажа строящегося здания и были отстранены от работы. Инцидент произошёл 26 июня. Жители Мытищ запечатлели бригаду строителей, которые не стали пользоваться безопасным спуском с недостроенного здания на бульваре Распоповой, использовав в качестве лифта кран и подвешенную к нему чашу для бетона.
Жители пожаловались в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. В Результате группа компаний ПИК, которым принадлежит объект, наказали и подрядчика, и рабочих.
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Представители ПИК сообщили, что выписали штраф своему подрядчику, а рабочие, которые грубо нарушили ТБ, больше не будут работать на стройплощадках группы компаний.
"Подобное поведение сотрудников подрядчика не соответствует стандартам техники безопасности, принятым в компании, и является недопустимым. Поэтому монтажники и крановщик подрядной компании, допустившие нарушения, были отстранены и лишены возможности работы на всех площадках ПИК. Кроме того, на подрядную организацию выписан штраф, также проведена работа со всеми подрядчиками по недопущению подобных инцидентов", — сообщили в ПИК.
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Не их же спускали краном.
А так... "Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц." (с)