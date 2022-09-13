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Дурацкий розыгрыш рабочего на стройке

Дурацкий розыгрыш рабочего на стройке

Автор:
13 сентября 2022 09:14
Метки: видео   друг   идиот   рабочий   розыгрыш   стройка   
1089
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Рабочий решил разыграть своего друга и по совместительству коллегу на стройке. Фантазии мужчины хватило на "прикол", благодаря которому можно лишиться не только работы, но и приятеля.
С такими друзьями и врагов не надо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   друг   идиот   рабочий   розыгрыш   стройка   
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8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
- Эй, ты, наверху! Ты мне мозги не пудри!
- Я только носик попудрил!
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Себастьян Перейра

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