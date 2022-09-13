Дурацкий розыгрыш рабочего на стройке

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Рабочий решил разыграть своего друга и по совместительству коллегу на стройке. Фантазии мужчины хватило на "прикол", благодаря которому можно лишиться не только работы, но и приятеля.
С такими друзьями и врагов не надо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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