«Хоп, мусорок»: в Подмосковье аниматор станцевал перед детьми под блатную песню

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В Сети набирает популярность видео, снятое в парке подмосковного города Мытищи. Аниматор в костюме белого медведя устроил перед детьми зажигательные танцы под песню «Хоп, мусорок» группы Воровайки.
Строчка из песни в видео:
«Всех понятых, полублатных... да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала»
В мытищинской Единой дирекции парков сообщили корреспонденту издания «Подъём» следующее:
«Это к нам никакого отношения не имеет, мероприятие было не наше. Это даже не мероприятие было, просто какие-то люди пришли к нам в парк с каким-то медведем, включили какую-то музыку.
Парк открыт для всех, открытая территория, эта сцена тоже открытая и в общем доступе. На видео — вечер, а вечером мы очень редко программы проводим. Кто это был, что это было — выясняем. Со вчерашнего дня разбираемся по камерам, кто это совершил, также провели беседы с охраной, почему они допустили это».
«Всех понятых, полублатных... да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала»
В мытищинской Единой дирекции парков сообщили корреспонденту издания «Подъём» следующее:
«Это к нам никакого отношения не имеет, мероприятие было не наше. Это даже не мероприятие было, просто какие-то люди пришли к нам в парк с каким-то медведем, включили какую-то музыку.
Парк открыт для всех, открытая территория, эта сцена тоже открытая и в общем доступе. На видео — вечер, а вечером мы очень редко программы проводим. Кто это был, что это было — выясняем. Со вчерашнего дня разбираемся по камерам, кто это совершил, также провели беседы с охраной, почему они допустили это».
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Может это не прям тру шансон, но слово #ля, в песен "мусорок" встречается раз 30, что как бы намекает, что это не детская песня.
Так, для связки слов.
Ага.
"Неопределённый артикль б.л.я" (с).