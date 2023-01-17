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«Хоп, мусорок»: в Подмосковье аниматор станцевал перед детьми под блатную песню

«Хоп, мусорок»: в Подмосковье аниматор станцевал перед детьми под блатную песню

Автор:
17 января 2023 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Прикол   аниматор   видео   воровайки   мытищи   танец   
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В Сети набирает популярность видео, снятое в парке подмосковного города Мытищи. Аниматор в костюме белого медведя устроил перед детьми зажигательные танцы под песню «Хоп, мусорок» группы Воровайки.
Строчка из песни в видео:
«Всех понятых, полублатных... да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала»

В мытищинской Единой дирекции парков сообщили корреспонденту издания «Подъём» следующее:

«Это к нам никакого отношения не имеет, мероприятие было не наше. Это даже не мероприятие было, просто какие-то люди пришли к нам в парк с каким-то медведем, включили какую-то музыку.

Парк открыт для всех, открытая территория, эта сцена тоже открытая и в общем доступе. На видео — вечер, а вечером мы очень редко программы проводим. Кто это был, что это было — выясняем. Со вчерашнего дня разбираемся по камерам, кто это совершил, также провели беседы с охраной, почему они допустили это».

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Метки: Прикол   аниматор   видео   воровайки   мытищи   танец   
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9k
Antonium 2 часа назад
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1k
SoulSeeker 40 минут назад
Это что, кто-то реально Вороваек за "блатняк" считает? Вы что - это же попса обычная, даже заводная, по сути стёб над блатными песнями. Там все песни веселые, смешные и попсовые: Шмон, Детки-паечки, Вороваечки, Форточки--замочки, Хоп лопатник опачки и т.д. Наверное одна из немногих у них более серьезных это Привет, Ростов и Девчонка из Ростова-на-Дону...
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394
Артем Петухов Час назад
Это промо акция "Сидим-едим" была :)))
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40k
turyst Час назад
К сожалению, большинство современных детишечек, это даже за мат не воспримут.
Так, для связки слов.
Ага.
"Неопределённый артикль б.л.я" (с).
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