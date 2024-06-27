Эпичный кусь: дикий зверь атакует руку хозяина

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На видео попало нападения кота на "злую" руку хозяина. Против такого хищника у руки не было никаких шансов.
Резкий и опасный
"Злая рука" — игра с котом рукой с растопыренными пальцами.
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