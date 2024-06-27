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Сообщество Без кота и жизнь не та 2475 постов • 522 подписчика подписаться
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Эпичный кусь: дикий зверь атакует руку хозяина

Эпичный кусь: дикий зверь атакует руку хозяина

Автор:
27 июня 2024 07:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   кошка   кусь   
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На видео попало нападения кота на "злую" руку хозяина. Против такого хищника у руки не было никаких шансов.

Резкий и опасный

"Злая рука" — игра с котом рукой с растопыренными пальцами.

Источник:

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   кошка   кусь   
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3  комментария
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18k
Колька Валеркин сын 58 минут назад
"Это когда потомки обезьян стали хозяевами потомком саблезубых тигров?!" (с) Котики.
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6k
Дмитрий 24 минуты назад
Зверь!
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217
Иван Сивиркин Полчаса назад
Такая симпатюля
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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