Ты особенно не трусь: будет лёгкий котокусь

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Если у кого-то есть зубы, да ещё острые и белоснежные, то определённо стоит использовать их не только по прямому назначению, но и для изготовления кусей – профилактических, защитных, любящих и просто кусей без повода.
Котики превратили куси в целое направление, ведь и замысел, и реализация достойны высшей награды в области театрального искусства.
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А ваши котики кусаются или обходятся без кусей?
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Сколько со мной, ни разу не деранул и ни разу не укусил. балуется, да, но без ран.
Но как реально кусаются кошки - я знаю. Одним быстрым движением рука прокусывается до кости. И очень долго потом болит.