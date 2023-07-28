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Сообщество Без кота и жизнь не та 1678 постов • 475 подписчиков подписаться
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Ты особенно не трусь: будет лёгкий котокусь

Ты особенно не трусь: будет лёгкий котокусь

Автор:
28 июля 2023 15:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   забавно   зубы   кот   котёнок   кусь   укус   хозяин   
1697
21

Если у кого-то есть зубы, да ещё острые и белоснежные, то определённо стоит использовать их не только по прямому назначению, но и для изготовления кусей – профилактических, защитных, любящих и просто кусей без повода.

Котики превратили куси в целое направление, ведь и замысел, и реализация достойны высшей награды в области театрального искусства.

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А ваши котики кусаются или обходятся без кусей?

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Метки: Животное   Питомец   забавно   зубы   кот   котёнок   кусь   укус   хозяин   
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12  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
У пятого ушки-то прижаты - разошёлся не на шутку.
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28k
Павел 15 минут назад
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131
Александра С 49 минут назад
У меня котик породы Русская Голубая.
Сколько со мной, ни разу не деранул и ни разу не укусил. балуется, да, но без ран.
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60k
pynh Час назад
Комментарий к фото
Вот так эти куси и начинаются. Я своего тоже приучил мелкого, играя с ним рукой, а теперь эта жопа так на руку напрыгивает что может до локтя спустить =)
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32k
Ego sum qui sum Час назад
вот мощный кусь
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4k
Григорий 2 часа назад
граф лютый))))
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Моя кошка очень любит вычесываться, а когда перестаешь - кусает (несильно). Ни в каких других случаях не кусается.
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5k
Babangdida 2 часа назад
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Моя тоже в порыве нежности может куснуть, потом лизнуть. Но вообще мы не играем с ней рукой и кусаться не разрешаем, даже не сильно.
Но как реально кусаются кошки - я знаю. Одним быстрым движением рука прокусывается до кости. И очень долго потом болит.
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