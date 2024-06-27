Как отучить детей брать конфеты у незнакомцев

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Взрослые учат детей не брать сладости и другие подарки у незнакомых дядей и тётей. Так и психику сломать можно.
Как научить ребёнка не брать вкусняшки у незнакомцев. Радикальный, но рабочий подход.
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