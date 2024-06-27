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Как отучить детей брать конфеты у незнакомцев

Как отучить детей брать конфеты у незнакомцев

Автор:
27 июня 2024 07:41
Метки: Видео   Реакция   взрослые   дети   конфеты   незнакомец   
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Взрослые учат детей не брать сладости и другие подарки у незнакомых дядей и тётей. Так и психику сломать можно.

Как научить ребёнка не брать вкусняшки у незнакомцев. Радикальный, но рабочий подход.

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Метки: Видео   Реакция   взрослые   дети   конфеты   незнакомец   
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2  комментария
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20k
banzai7 Час назад
Так дети научатся не брать конфеты у мужика одетого в пакет.
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Majul Час назад
Ага, а у тех кого унесли, радость в глазах. Они то что поймут)). Но на остальных вроде действует
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