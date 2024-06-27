Как отучить детей брать конфеты у незнакомцев

Знал бы что снимают, болтал меньше

Мама сказала сыну, что съела его конфеты - реакция мальчика умилила даже самых черствых взрослых

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