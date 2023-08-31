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Олень наведался в магазин сладостей

Олень наведался в магазин сладостей

Автор:
31 августа 2023 12:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ириски   США   в мире   конфеты   олень   
874
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Олень заглянул в магазин сладостей в американском городе Оушен Шорс и начал изучать товар. Наибольшего внимания заслужили ириски.

Дженн Стробел, владелица магазина сладостей «Buddy and Howie’s Candy Store» (Оушен-Шорс, Вашингтон, США), рассказала о неожиданном "покупателе".

Воспользовавшись открытой дверью, в лавку проник олень, который принялся с величайшим интересом разглядывать ассортимент товаров.

Дженн добавила, что четвероногого визитёра больше всего заворожили ириски. Собственно, единственный ущерб, причинённый магазину, заключался в том, что олень всё-таки не удержался и попробовал одну ириску.

После нескольких минут просмотра сладостей, гость удалился. Наверняка у него остались приятные воспоминания о такой замечательной торговой точке.

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Метки: Видео   Ириски   США   в мире   конфеты   олень   
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4  комментария
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28k
Lehoia 52 минуты назад
Ну и что удивительного? Это же Рудольф.Его Санта послал, цены промониторить. Крисмас не за горами!
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1k
Сид 21 минуту назад
Ждите завтра снова в гости с другом.
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12k
Кот Бегемот 46 минут назад
съёмочные зомби козлику кайф обломили...
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953
vadimbar 47 минут назад
Очень повезло, что не испугали, иначе бы разнёс копытами весь магазин
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