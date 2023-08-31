Олень наведался в магазин сладостей

Олень заглянул в магазин сладостей в американском городе Оушен Шорс и начал изучать товар. Наибольшего внимания заслужили ириски.
Дженн Стробел, владелица магазина сладостей «Buddy and Howie’s Candy Store» (Оушен-Шорс, Вашингтон, США), рассказала о неожиданном "покупателе".
Воспользовавшись открытой дверью, в лавку проник олень, который принялся с величайшим интересом разглядывать ассортимент товаров.
Дженн добавила, что четвероногого визитёра больше всего заворожили ириски. Собственно, единственный ущерб, причинённый магазину, заключался в том, что олень всё-таки не удержался и попробовал одну ириску.
После нескольких минут просмотра сладостей, гость удалился. Наверняка у него остались приятные воспоминания о такой замечательной торговой точке.
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