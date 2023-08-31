Олень наведался в магазин сладостей

В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота

В США поезд с опасными веществами упал в реку

В США грабитель попытался скрыть свою внешность картонной коробкой, но всё же спалился

В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались

Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство

Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома