В Стамбуле дворник нашёл в мусорном баке сумку с наличными

«Брать чужие деньги – это грех. Так нас учили наши родители. Даже когда я нуждался, у меня никогда не было мыслей взять чужое. Когда я нашел сумку, я решил как можно скорее доставить ее владельцу, ведь такая ситуация может случиться с каждым», – объяснил свой поступок мужчина.