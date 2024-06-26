FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 771 пост • 88 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Удивительное рядом
В Стамбуле дворник нашёл в мусорном баке сумку с наличными

В Стамбуле дворник нашёл в мусорном баке сумку с наличными

Автор:
26 июня 2024 10:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   дворник   деньги   добро   находеп   стамбул   человек   
832
1
1

Дворник Мехмет Шериф Гюн Стамбуле нашел в мусорном баке сумку с 152 тыс. долларов наличными. Он сразу же отнёс добро в полицию, решив найти владельца.

«Брать чужие деньги – это грех. Так нас учили наши родители. Даже когда я нуждался, у меня никогда не было мыслей взять чужое. Когда я нашел сумку, я решил как можно скорее доставить ее владельцу, ведь такая ситуация может случиться с каждым», – объяснил свой поступок мужчина.

С помощью документов, которые находились внутри сумки, деньги были возвращены хозяину, который, в свою очередь, отблагодарил уборщика, дав ему всего 100 долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   дворник   деньги   добро   находеп   стамбул   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
kuchipachi 9 минут назад
лучше 100 долларов, чем срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Ivan 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4220 постов (4029 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1348530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации...
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку
Набирающие популярность в сообществах
«Последний наёмник»: стреляй, Лиам, стреляй!
«Последний наёмник»: стреляй, Лиам, стреляй!
Выбито женское имя: алтарь загадочного божества, найденный на дне колодца
Выбито женское имя: алтарь загадочного божества, найденный на дне колодца
Компания Disney снова попала в расистский скандал
Компания Disney снова попала в расистский скандал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#новости#авария#кот#позитив#Девушка#забавно#маразм
#в мире#Прикол#интересно#дети#Россия#Ynews#Китай#истории#улыбнуло#машина
#животные#Юмор#история#кино#интересное#Дагестан#инцидент#полиция#факты#кошка
Компания Disney снова попала в расистский скандал Компания Disney снова попала в расистский скандал Не мусори, а то пожалеешь Не мусори, а то пожалеешь Жители дома скинулись дворнику на щедрый подарок, чтобы облегчить работу Жители дома скинулись дворнику на щедрый подарок, чтобы облегчить работу Пьяный дворник стащил из зоомагазина корм и уснул рядом с ним на улице Пьяный дворник стащил из зоомагазина корм и уснул рядом с ним на улице Дворник напал на мусорившую во дворе компанию Дворник напал на мусорившую во дворе компанию В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с&nbsp;днём рождения В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с днём рождения

На что жалуетесь?

Вернуться