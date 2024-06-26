В Стамбуле дворник нашёл в мусорном баке сумку с наличными

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Дворник Мехмет Шериф Гюн Стамбуле нашел в мусорном баке сумку с 152 тыс. долларов наличными. Он сразу же отнёс добро в полицию, решив найти владельца.
«Брать чужие деньги – это грех. Так нас учили наши родители. Даже когда я нуждался, у меня никогда не было мыслей взять чужое. Когда я нашел сумку, я решил как можно скорее доставить ее владельцу, ведь такая ситуация может случиться с каждым», – объяснил свой поступок мужчина.
С помощью документов, которые находились внутри сумки, деньги были возвращены хозяину, который, в свою очередь, отблагодарил уборщика, дав ему всего 100 долларов.
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