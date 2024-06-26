Обозналась

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В Польше полиция разыскивает девушку, которая напала на другую девушку, мирно сидевшую на автобусной остановке, и начала её избивать.
Как оказалось, не на ту девушку. Ошибка вышла.
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