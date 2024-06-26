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Обозналась

Обозналась

Автор:
26 июня 2024 09:26
Метки: Видео   Девушка   Обозналась   Польша   драка   избиение   
929
1
1

В Польше полиция разыскивает девушку, которая напала на другую девушку, мирно сидевшую на автобусной остановке, и начала её избивать.

Как оказалось, не на ту девушку. Ошибка вышла.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Обозналась   Польша   драка   избиение   
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5  комментариев
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471
ГТА Форевер 44 минуты назад
ООо курва! курва! Обозналась курва! Я пердоли обозналась курва.
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22k
иванов дмитрий 18 минут назад
Она думала что это бобр - курва?
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663
Шурман Полчаса назад
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3650 постов (3483 в горячем)

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