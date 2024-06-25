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Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки

Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки

Автор:
25 июня 2024 06:10
Метки: Видео   Девушка   в мире   инцидент   трагедия   фитнес-клуб   
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22-летняя жительница Индонезии погибла во время тренировки в фитнес-клубе. Девушка споткнулась на беговой дорожке и вывалилась из открытого окна позади неё.

Пострадавшую девушку с серьёзными травмами головы доставили в больницу, но спасти её не удалось.

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Метки: Видео   Девушка   в мире   инцидент   трагедия   фитнес-клуб   
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8  комментариев
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12k
RIZ deadening 36 минут назад
Обычно к окнам ставят , чтобы люди в окно смотрели когда бегут.
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ivandike 3 минуты назад
Гениальное решение поставить беговую дорожку у окна, что за гений придумал
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11k
Alex 12 минут назад
Интересно, какой дол**б так беговые дорожки поставил?
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7k
Ronin 16 минут назад
Никогда не любил беговые дорожки, хочешь бегать бегай на открытом воздухе, и это будет в разы полезней чем в пропёрженом зале.
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9k
perekrestok 50 минут назад
Конечно не тюрьма, но решетки на окнах были бы очень уместны.
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18k
Alex 54 минуты назад
Ужас, там и вперёд можно вывалиться, не зал, а зона для самоубийства.
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heta 58 минут назад
Это кошмар наяву. Думал, такое только приснится может...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3726 постов (3693 в горячем)

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