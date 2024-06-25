Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки

2105
1
1
22-летняя жительница Индонезии погибла во время тренировки в фитнес-клубе. Девушка споткнулась на беговой дорожке и вывалилась из открытого окна позади неё.
Пострадавшую девушку с серьёзными травмами головы доставили в больницу, но спасти её не удалось.
Источник:
Ссылки по теме:
- Казахского бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в фитнес-клубе в центре Москвы
- Американка вышла замуж за виртуального парня
- В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить
- В Омске мужчине с лишним весом отказали в скидке в фитнес-клуб
- Озорной пёс попытался лишить туристку части купальника
Новости партнёров
реклама