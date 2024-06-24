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Палатка отправилась в самостоятельное путешествие

Палатка отправилась в самостоятельное путешествие

Автор:
24 июня 2024 08:10
Метки: Видео   Прикол   в мире   ветер   палатка   поход   
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Автор видео с приятелями отправился на отдых на природу. В какой-то момент он понял, что у ветра были свои планы на его палатку.

Отдых обещал быть интересным

«Давай отправимся в поход с палатками, отдохнём»

Палатка:

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   в мире   ветер   палатка   поход   
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Себастьян Перейра
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