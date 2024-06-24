Палатка отправилась в самостоятельное путешествие

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Автор видео с приятелями отправился на отдых на природу. В какой-то момент он понял, что у ветра были свои планы на его палатку.
Отдых обещал быть интересным
«Давай отправимся в поход с палатками, отдохнём»
Палатка:
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