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Футбольные болельщики пострадали от рухнувшего на них банера

Футбольные болельщики пострадали от рухнувшего на них банера

Автор:
24 июня 2024 07:40
Сообщество : Спорт
Метки: Нидерланды   Спорт   банер   инцидент   падение   футбол   
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В Нидерландах подвесной баннер упал на болельщиков перед началом товарищеского футбольного матча.

Инцидент произошел перед началом матча местных команд "Стево" и "Твенте". Известно о 10 пострадавших. У некоторых серьёзные травмы.

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Метки: Нидерланды   Спорт   банер   инцидент   падение   футбол   
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Alex Chebrikov
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