Футбольные болельщики пострадали от рухнувшего на них банера

788
1
1
В Нидерландах подвесной баннер упал на болельщиков перед началом товарищеского футбольного матча.
Инцидент произошел перед началом матча местных команд "Стево" и "Твенте". Известно о 10 пострадавших. У некоторых серьёзные травмы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
- "Накажите его немедленно!": любопытный болельщик ткнул футболиста пальцем в зад и чуть не сорвал игру
- "Такой спорт нам не нужен": турецкие футболистки не хотят играть с Патрисией
- Как Лев Яшин получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы
- Умер чемпион мира 1974 года футболист Франц Беккенбауэр
Новости партнёров
реклама