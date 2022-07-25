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В Красноярске спасли самострой от сноса, обклеив его Z-символикой и баннером с фразой Путина

В Красноярске спасли самострой от сноса, обклеив его Z-символикой и баннером с фразой Путина

Автор:
25 июля 2022 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Z-символика   Путин   Россия   банер   интересное   красноярск   самострой   символы   фото   
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В Красноярске предприниматель придумал, как спасти свой бизнес. Речь идёт о самовольно построенном кафе. В феврале суд признал строение самостроем и обязал владельца снести его. Однако предприниматель нашёл необычный способ спасти строение.

В феврале 2022 года суд признал постройку самстроем и обязал владельца снести его до мая. Бизнесмен пытался изо всех сил оспорить решение суда, но манипуляции владельцу кафе не помогли и середине июня ему был выписан исполнительный лист, обязывающий снести самострой.

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Владелец кафе придумал, как спасти свой бизнес. В качестве оберега он использовал патриотические лозунги и символику, поддерживающие спецоперацию. Помимо плакатов с буквой Z на фасаде появилась цитата главы государства Владимира Путина: "Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил".

Как ни странно, но здание до сих пор никто не снёс. Идея защиты незаконных ларьков используется в других районах РФ.

«Новая фишка. Теперь нелегальные уличные торговцы на своих палатках размещают вот такие надписи, «чтоб не тронули». Кто же нынче Z сносить будет, это же дискредитация Армии. Паразитизм на патриотизме», – цитирует депутата Светлану Каверзину ТК "Подъём".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Z-символика   Путин   Россия   банер   интересное   красноярск   самострой   символы   фото   
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5  комментариев
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−34
Thomsen 3 часа назад
Забавное современное прочтение старой лагерной байки про татухи с товарищем Сталиным на груди зэков - мол, вертухаи не станут стрелять в СамогО))
Лавочнику надо идти дальше - установить мемориальную доску типа "В этом кафе проездом на гастроли в Шарыпово откушала пельменей группа Любэ". Тогда точно приставы заочкуют сносить эту халабуду.
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27k
lem02 Час назад
Нет нет, это не культ личности, это другое...
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1k
Шершень 3 часа назад
Вылечить хозяина легко. Самострой сносится коммерсантом и вслед возбуждается дело за "неуважение к символике". Другим неповадно будет.
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10k
Клёст 3 часа назад
Чушь!
Владелец коммерсант должен снести самострой за собственный счёт. Если он этого не делает, то к нему начинают применяться соответствующие нормы закона, очень нехорошие.
А постройка сносится на бюджетные средства. А это нихрена не быстрая, и весьма сложная процедура - деньги из казны просто так не выделить.
Так что символика ни при чём.
Просто владелец видимо рассчитывал все же отстоять кафе в судах, а спецоперацию России стал поддерживать искренне.
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Беги, Светлана Каверзина, беги!
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