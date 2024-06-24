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Английские футбольные болельщики развлекаются как могут

Английские футбольные болельщики развлекаются как могут

Автор:
24 июня 2024 07:50
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   игра   пиво   футбол   футбольный болельщик   футбольный фанат   
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Перед матчем со сборной Данией английские футбольные болельщики придумали игру с пивным стаканом. Они поставили стакан с пивом на спящего соотечественника и подливали напиток.

Развлечение на Чемпионате Европы по футболу.

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Метки: Спорт   игра   пиво   футбол   футбольный болельщик   футбольный фанат   
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3  комментария
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80k
Viktor 51 минуту назад
Вот оно, тупое, англицкое быдло - издеваться над спящим, своим же товарищем, пусть даже немного перебравшим, ржать и снимать на телефон!
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10k
uehl 14 минут назад
Во Франции от.п.и.з.д.ю.л.и.л.ись мелкобриташки от российских фанов.
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11k
Alex 39 минут назад
Вонючие английские свиньи
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3718 постов (3688 в горячем)

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