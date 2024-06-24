Английские футбольные болельщики развлекаются как могут

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Перед матчем со сборной Данией английские футбольные болельщики придумали игру с пивным стаканом. Они поставили стакан с пивом на спящего соотечественника и подливали напиток.
Развлечение на Чемпионате Европы по футболу.
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