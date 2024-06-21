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Удивительный портрет всего лишь из двух цветов

Удивительный портрет всего лишь из двух цветов

Автор:
21 июня 2024 10:37
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   два цвета   искусство   красота   портрет   талант   художник   
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Всегда приятно наблюдать за работой талантливого человека. А этот художник самый настоящий мастер. Он написал удивительный портрет всего лишь из двух цветов.

Давайте посмотрим как создавалась эта картина.

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Метки: Видео   два цвета   искусство   красота   портрет   талант   художник   
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1  комментарий
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Majul Полчаса назад
Ипааать. Недостижимое для меня искусство. Все мое умение это палка-палка-огуречик...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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