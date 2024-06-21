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Всегда приятно наблюдать за работой талантливого человека. А этот художник самый настоящий мастер. Он написал удивительный портрет всего лишь из двух цветов.
Давайте посмотрим как создавалась эта картина.
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