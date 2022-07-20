Художник—колясочник нарисовал портрет Юрия Шатунова на заборе

"Я есть закон": лучшая защита от всех, кто хочет залезть к вам в...

Короткие истории о попутчиках

В Подмосковье мигранты устроили драку на глазах у детей

Магазины и лавки в царской России: 15 снимков из прошлого

Фото из прошлого. "СССР в цвете"

Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности

Тот случай, когда завелась любовница

70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

35 архитектурных чудес со всего мира

Смешные и познавательные картинки

Про Игоря Скляра

Нашли друг друга:⁠⁠ столкновение электросамокатов в Кирове

Фотографии из прошлого

«Ты кто? Чучело!»: две дамы попались пьяными на каршеринге и...

Всё вразнобой

21 удивительная паутина, которая заплетет ваше сердечко нежностью

"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист...