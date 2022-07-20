Художник—колясочник нарисовал портрет Юрия Шатунова на заборе

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34-летний Михаил Игумнов из небольшого поселка Иркутской области начал рисовать после ДТП, в результате которого оказался прикован к инвалидному креслу. Он написал на заборе портреты Сергея Бодрова, Хабиба Нурмагомедова и недавно певца Юрия Шатунова.
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АНТИФИШКИ
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