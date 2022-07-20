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Художник—колясочник нарисовал портрет Юрия Шатунова на заборе

Художник—колясочник нарисовал портрет Юрия Шатунова на заборе

Автор:
20 июля 2022 09:51
Метки: Юрий Шатунов   видео   инвалид   портрет   рисунок   художник   шатунов   
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34-летний Михаил Игумнов из небольшого поселка Иркутской области начал рисовать после ДТП, в результате которого оказался прикован к инвалидному креслу. Он написал на заборе портреты Сергея Бодрова, Хабиба Нурмагомедова и недавно певца Юрия Шатунова.

Источник:

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Метки: Юрий Шатунов   видео   инвалид   портрет   рисунок   художник   шатунов   
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1  комментарий
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Viktor 42 минуты назад
И таки неплохо нарисовал, а то бывает так изобразят, что не поймёшь кто там!
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