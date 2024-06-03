Оригинальный потрет женщины

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Талантливый мужчина создал оригинальный портрет туристки, использовав бумагу и ножницы.
У каждого человека на земле есть свой неповторимый талант. Правда, иногда он настолько необычен, что не сразу его отыщешь. Например, как у героя этого видео.
Этот мужчина делает портреты, но не совсем обычные. Ведь он не использует ни холст, ни краски. Все, что ему нужно, — лишь ножницы, бумага и невероятное мастерство. Настоящий талант!
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