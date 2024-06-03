Оригинальный потрет женщины

У каждого человека на земле есть свой неповторимый талант. Правда, иногда он настолько необычен, что не сразу его отыщешь. Например, как у героя этого видео.

Этот мужчина делает портреты, но не совсем обычные. Ведь он не использует ни холст, ни краски. Все, что ему нужно, — лишь ножницы, бумага и невероятное мастерство. Настоящий талант!