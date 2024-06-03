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Оригинальный потрет женщины

Оригинальный потрет женщины

Автор:
03 июня 2024 07:14
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   искусство   креатив   люди   портрет   талант   
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Талантливый мужчина создал оригинальный портрет туристки, использовав бумагу и ножницы.

У каждого человека на земле есть свой неповторимый талант. Правда, иногда он настолько необычен, что не сразу его отыщешь. Например, как у героя этого видео.

Этот мужчина делает портреты, но не совсем обычные. Ведь он не использует ни холст, ни краски. Все, что ему нужно, — лишь ножницы, бумага и невероятное мастерство. Настоящий талант!

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Метки: Видео   искусство   креатив   люди   портрет   талант   
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3  комментария
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24k
hebpat 2 часа назад
эти оригинальные портреты известны ещё с позапрошлого века....
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3654 в горячем)

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