Опасный вулканический туризм в Исландии

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Множество туристов приезжают в Исландию ради так называемого вулканического туризма. Десятки людей собираются вместе, чтобы вблизи посмотреть на выброс магмы
На основных маршрутах нередко наблюдаются длинные очереди желающих сделать дневные и ночные фотографии огненного зрелища.
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