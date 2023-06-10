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На Филиппинах из-за активизации вулкана эвакуируют тысячи людей

На Филиппинах из-за активизации вулкана эвакуируют тысячи людей

Автор:
10 июня 2023 10:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   вулкан   вулкан Майон   извержение   филлипины   эвакуация   
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Филиппинские войска, полиция и спасатели начали принудительную эвакуацию жителей вблизи одного из самых активных вулканов страны в минувшую пятницу, так как есть все предпосылки того, что он может хорошенько рвануть в ближайшее время.

Вулкан Майон высотой 2462 метра (8077 футов) всегда привлекал туристов своей живописной конической формой. В последний раз он проявил свой огненный характер в 2018 году, в результате чего тысячи жителей близлежащих деревень были вынуждены покинуть свои дома.


Когда в среду этот красавец начал опять подавать сигналы пробуждения, власти медлить не стали. В настоящий момент территория в радиусе 6 километров (3,7 мили) от кратера Майон закрыта для посещения из-за возможных вулканических выбросов, потоков лавы, камнепадов. По предварительным данным, уже эвакуировано около 10 000 местных жителей из опасного участка.


Когда в четверг потоки перегретого газа, обломков и камней каскадом обрушились по его верхнему склону, было принято решение повысить уровень тревоги для вулкана в северо-восточной провинции Альбай.


В пятницу вулкан окончательно решил проснуться и выпустил шесть кратковременных выбросов вулканического газа и пепла из южных оврагов вулкана, расположенных примерно в 2 километрах от кратера. Также наблюдались многочисленные камнепады и тонкие столбы пепла и пара.


В настоящий момент официальные лица утверждают, что полностью готовы к любым нештатным ситуациям.

Майон является одним из самых беспокойных из двух десятков действующих вулканов на Филиппинах.

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Метки: видео   вулкан   вулкан Майон   извержение   филлипины   эвакуация   
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8  комментариев
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2k
Старожил 7 часов назад
Вот это и называется "жить как на вулкане".
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14k
Александр 55 минут назад
Земля огромная и места дофига. Где селятся люди без чувства самосохранения?
- Маленькие острова с вечной мерзлотой
- Маленькие острова с вулканом
- Место, рядом с горой/вулканом/пропастью
- Украина
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1k
alex 4 часа назад
пирокластические потоки. пинатубо опять борогозит?
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Alex 5 часов назад
Скорее бы в пиндосии вулкан рвануло
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