На Филиппинах из-за активизации вулкана эвакуируют тысячи людей

Филиппинские войска, полиция и спасатели начали принудительную эвакуацию жителей вблизи одного из самых активных вулканов страны в минувшую пятницу, так как есть все предпосылки того, что он может хорошенько рвануть в ближайшее время.
Вулкан Майон высотой 2462 метра (8077 футов) всегда привлекал туристов своей живописной конической формой. В последний раз он проявил свой огненный характер в 2018 году, в результате чего тысячи жителей близлежащих деревень были вынуждены покинуть свои дома.
Когда в среду этот красавец начал опять подавать сигналы пробуждения, власти медлить не стали. В настоящий момент территория в радиусе 6 километров (3,7 мили) от кратера Майон закрыта для посещения из-за возможных вулканических выбросов, потоков лавы, камнепадов. По предварительным данным, уже эвакуировано около 10 000 местных жителей из опасного участка.
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Когда в четверг потоки перегретого газа, обломков и камней каскадом обрушились по его верхнему склону, было принято решение повысить уровень тревоги для вулкана в северо-восточной провинции Альбай.
В пятницу вулкан окончательно решил проснуться и выпустил шесть кратковременных выбросов вулканического газа и пепла из южных оврагов вулкана, расположенных примерно в 2 километрах от кратера. Также наблюдались многочисленные камнепады и тонкие столбы пепла и пара.
В настоящий момент официальные лица утверждают, что полностью готовы к любым нештатным ситуациям.
Майон является одним из самых беспокойных из двух десятков действующих вулканов на Филиппинах.
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