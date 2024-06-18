Сколько зарабатывает стоматолог в Москве

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В Москве парень подходил к людям на улице и интересовался, сколько они зарабатывают. В какой-то момент ему попалась девушка, которая работает стоматологом. Молодой человек поинтересовался у героини ролика, сколько стоит полечить зубы.
Московский стоматолог рассказала о том, сколько она зарабатывает.
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Работает стоматологом, вполне вероятно в клинике тех же родителей.
Перекладывает бумажечки, папа даёт денежки.
Четко, просто и понятно
Ездят дорогие авто, многие из которых берут в аренду, чтобы почасовых баб снять на разок.
В общем и целом - клоака Москвы!