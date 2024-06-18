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Сколько зарабатывает стоматолог в Москве

Сколько зарабатывает стоматолог в Москве

Автор:
18 июня 2024 06:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   врач   деньги   люди   стоматолог   
1958
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В Москве парень подходил к людям на улице и интересовался, сколько они зарабатывают. В какой-то момент ему попалась девушка, которая работает стоматологом. Молодой человек поинтересовался у героини ролика, сколько стоит полечить зубы.

Московский стоматолог рассказала о том, сколько она зарабатывает.

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Метки: Видео   Москва   врач   деньги   люди   стоматолог   
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14  комментариев
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9k
perekrestok 40 минут назад
Одета ка чучундра. Врет и не краснеет. А про профессию все сказалответ на вопрос "Сколько зарабатываете?". Спросила "Сегодня?". Почасовая оплата точно не у врачей!
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19k
GROMOZEKA 11 минут назад
Родители подарили квартиру на Патриках.
Работает стоматологом, вполне вероятно в клинике тех же родителей.
Перекладывает бумажечки, папа даёт денежки.
Четко, просто и понятно
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532
deadDEVIL 15 минут назад
Народ, если у вас есть возможность, просто один раз туда съездите и вы поймёте всё об этом месте. Это сгусток понтов и почасовых баб. Там тупо прямоугольный грязный пруд, куча кафешек с маленькими столиками на улице, где многие снимают видосики, сидят и пьют свой бокал вина за дорого и делают это часами.
Ездят дорогие авто, многие из которых берут в аренду, чтобы почасовых баб снять на разок.
В общем и целом - клоака Москвы!
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34k
Slonyash 17 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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752
figurist Полчаса назад
эти постановочные ролики про Патрики, уже всех достали
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8k
Николай Полчаса назад
Полный букет мажорки...одежку только немного другую нужно, и тогда как со стереотипа писали...
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1k
Элик Горский Полчаса назад
Верю. Знаю лично стоматолога, девушку такого же возраста. Живет одна с сыном, снимает просторную квартиру на Ленинском проспекте, ездит на лексусе и вообще ни в чём себе не отказывает. Работает много, в трёх клиниках, в том числе и по выходным.
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6k
Руслан 37 минут назад
Постанова.
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16k
эмосурикат прямоползающий 38 минут назад
ну после мамы и папы все понятно
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3704 поста (3673 в горячем)

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